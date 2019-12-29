教唆9歲兒偷快遞 蘇州婦以為不用負責

前段時間，江蘇蘇州吳中區的一個快遞寄存點多次丟失快遞包裹，偷拿快遞的竟是一名9歲男孩。沒想到教唆的竟是男孩的母親，她竟然認為小孩還小，偷竊的話，大人或許不需要負責任。

「江蘇新聞」報導，蘇州市民李女士上月底接到快遞小哥電話，說有一個包裹送到了寄存點。而當李女士趕到寄存點時，這個裝著一床藍色被子的包裹竟然不見了。

據報導，警方調取監控後發現，一名中年女子騎著一輛電瓶車停在快遞寄存點附近。隨後，車上下來一名男孩，進入了快遞存放點。幾分鐘後，這名小男孩離開寄存點，手上沒有拿東西，跑到女子停的電瓶車旁，與該女子說了幾句後，又飛快地跑回快遞寄存點。

這次僅過了一分鐘，小男孩拿了兩個包裹從快遞寄存點出來，隨後上了該女子的電瓶車，迅速離開了。

警方繼續根據監控追蹤，找到了男孩的暫住地。據悉，男孩今年9歲，騎電瓶車的是他的母親。在他們住的出租房內，床上蓋著一條藍色被子，正是李女士丟失的那條。

報導稱，民警在家中找到了很多快遞包裹，但快遞單上顯示的都不是該女子的名字。在大量證據面前，女子終於承認是自己教兒子偷拿快遞。而她之所以這麼做，竟然是認為小孩還小，偷竊的話，大人或許不需要負責任。

目前，該女子已被刑事拘留。