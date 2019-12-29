陝百歲老人餵7旬植物人女兒吃麵 醒來「哭得像孩子」

來源：YouTube

一段一名百歲老婆婆過壽時，手顫巍巍地餵生病女兒吃長壽麵的視頻近日在網上走紅。據悉，百歲老人的女兒已年逾70，在一年前生病成為植物人狀態，後慢慢恢復意識，但仍不認識自己的家人。然而，日前病後第一次見到母親，她卻哭得像個孩子，景象讓人心碎。

新京報報導，視頻拍攝地點在陝西漢中，該視頻拍攝者是百歲老婆婆的外孫女。

外孫女說，視頻攝於今年11月24日，「那天剛好我外婆過100歲生日」。她表示，媽媽呈現植物人狀態已經快一年了，儘管有恢復一點意識，但「她還不認識我」。

外孫女透露，媽媽生病的事此前一直不敢告訴外婆，不過「我想著她不是都快100(歲)了嗎？如果再見不到，可能以後就沒機會見了」，遂選在11月跟外婆坦白。

據報導，得知女兒生病後，百歲老婆婆每天都到醫院看望女兒，陪她說話。

外孫女說，媽媽生病後，「她只會笑，但笑的表情也不是很自然；外婆去看媽的時候，我媽媽突然之間就開始哭了，就像受了多大委屈一樣。」