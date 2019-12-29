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當年冒死炸冰山…救了南極科考船 張國立獲二等功

2019-12-29 13:38世界日報 中國新聞組／北京29日電

共青團中央公眾號日前曝光了演員張國立31年前爆破冰山，救了南極科考船，榮立集體一等功和個人二等功的事蹟，並讚揚張國立：「低調的人能成事。」消息一出在網路引起熱議。

北京青年報報導，1988年，張國立在拍攝南極科考隊紀錄片《長城向南延伸》時，團隊遭遇巨大冰崩。作為船上唯一見過炸藥的人，張國立他冒著生命危險炸開了浮冰，科考船成功脫困。

另據上游新聞報導引述文章還寫道：「1989年2月26日，中山站終於建成，落成典禮時，張國立擔任升旗手，五星紅旗終於在南極飄揚。那天，他流下了熱淚。」面對浮冰圍困、冰崩突襲、爆破冰山等生死考驗，張國立說了一句：「一輩子的苦都在南極吃完了。」

從科考隊回國後，他繼續專心拍戲，從《康熙微服私訪記》、《宰相劉羅鍋》、《金婚》、《半路父子》……張國立塑造了一個又一個經典的角色。

40歲時，張國立當導演做監製，45歲創辦了重慶大學電影學院並擔任院長、研究生導師；58歲時，他又考取了賽艇和帆船執照；63歲時還去清華大學五道口金融學院唸書，他還建了八所慈善小學，向雲南省捐款185萬元人民幣。從經歷九死一生到熒幕老戲骨，張國立可謂「寶藏男孩」啊。

張國立南極北京

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