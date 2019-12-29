帶團西班牙 香港團領隊遇劫受傷

美麗華旅遊一名領隊兼導遊，27日帶香港團至西班牙時，在酒店門外遭三名賊人搶劫，領隊反抗被毆傷，手指骨折，護照及個人財物被掠，他敷治後堅持帶團，但因要補領護照，未能帶團返港。中國大使館及本港入境處正了解及提供協助。

文匯報報導，遇劫的美麗華旅遊男領隊姓王，日前率領一個9天旅遊團遊覽葡萄牙及西班牙，行程包括葡萄牙的里斯本、波爾圖，及西班牙的馬德里、巴塞隆納及華倫西亞等城市。

據報導，27日是行程第七日，他安排逾30名團友在華倫西亞一間酒店晚膳，其後獨自步出酒店外時，即遭三名疑似南美裔男子搶劫，他反抗被對方毆打並拗折手指，手袋終被搶走，損失現金財物及護照等。他事後由酒店職員代為報警並獲送院，手指骨駁回並打上石膏後已無大礙出院，旅行社立即安排另一領隊協助，但王仍堅持帶團繼續行程，但據知他因須補辦被搶去的護照，29日將未能親自帶團返港。

香港入境事務處（入境處）表示獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署（公署）及中國駐西班牙王國大使館（大使館）了解情況，亦即時主動聯絡有關旅行社提供協助，入境處會繼續與公署、大使館及有關旅行社保持聯繫，並為受影響港人提供可行協助。