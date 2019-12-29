政策欠成熟 近10年24中國醫生死於醫患衝突

據統計，最近10年來，陸媒共披露近300起「傷醫」事件，共24名醫生因醫患衝突而身亡。分析說，中國醫患矛盾源於不成熟的醫藥政策，以及在過度宣傳下民眾對醫生期望過高。

北京民航總醫院急診科副主任醫師楊文24日遭病患家屬持刀刺頸，經搶救無效，於25日去世。此事引發輿論沸騰，群情激憤的大陸網友要求將兇嫌判死。

中國大陸近年經常傳出醫患衝突憾事，據陸媒健康時報，以「傷醫」為關鍵詞在中國裁判文書網搜索，其中涉及傷醫的刑事案有9件、民事案25件，共計34件。

另據在澎湃新聞所蒐集10年來295起傷醫報導中，共有362名醫護人員受傷、99名醫護人員遭患者或家屬持刀襲擊，24名醫生因此身亡。

報導說，患者或家屬訴諸暴力的常見理由包括「醫生態度不好」、「病沒給我治好」、「醫生的專業水準不行」等。

在相關傷醫事件新聞中，近4成未提及後續處理結果，最常見的是10至15天的行政拘留或人民幣數千元不等罰款等行政懲戒，涉及刑事處罰結果的報導占總數不到5%。

中國國家衛生健康委員會公布，自2013年以來，全國醫療糾紛和涉醫違法案件連續5年雙下降；但是中國醫師協會2018年發表的白皮書則顯示，62%的醫師認為執業環境沒有改善，這個數字與2013年相比，幾乎沒有變化。

香港明報今天在報導中引述多名醫務人員說，中國大陸醫患矛盾主要問題在於不成熟的國家醫藥政策，以及大眾因為接受過度的宣傳而對醫生期望過高。

據表示，傷醫事件中，7成發生在三級醫院，其中屬於頂級的三甲醫院占一半以上。

一名本地人士告訴中央社記者，中國大陸醫患對立情況越來越嚴重，原因確實與政策有關，例如藥費報銷比例問題就經常導致病患對醫生的不滿，但是政策卻不是醫生制訂的，「醫生太忙，通常也對病人說不清楚」。

這名北京居民並認為，許多人現在不願從事醫生這個行業，「醫生變少、病人越來越多」也是導致醫患關係不佳的因素之一。

北京協和醫學院教授張宏冰去年接受陸媒半月談雜誌訪問時就表示，「儘管我國每年培養60萬醫學生，但真正穿上白大褂的只有約10萬人」。

不過，也有陸媒指上述解讀不夠精準，因為一些醫科生畢業時尚未參加臨床執業醫師考試，因此不能將醫學生和潛在的執業醫師畫上等號。

對於「學醫卻不從醫」的理由，中共人民網曾經引述畢業後進入會計事務所的醫科生說，年少時的醫生夢是在最後一年醫院實習時破滅的，他當時被安排到急診室，「每天的工作環境都很沈悶、壓抑，感覺自己被戾氣包圍」，並且第一次感受到醫生的無力，「很多東西不是醫生能夠決定的」。

中國衛健委主任馬曉偉今年稍早時指出，截至2018年底，中國大陸醫師數量達360.7萬，年診療人次數為83.1億，分別較1998年成長80.4%、290.1%，支撐起世界最大醫療衛生服務體系，近年並呈持續成長狀態。

馬曉偉還說，中國醫師隊伍建設雖取得明顯進展，但仍有多項問題亟待加強和改進，其中首要問題是「醫師總量不足、布局不均衡」。