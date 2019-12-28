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「秋雨教會」王怡案成都秘密開審 刑期恐不低於十年

2019-12-28 21:50聯合報 記者賴錦宏／即時報導

四川成都地下基督教教會「秋雨之福聖約教會」去年十二月被中共當局整頓，牧師王怡以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」和「非法經營罪」被捕一年多後，其前代理律師張培鴻透露，王怡案已於周四下午在成都中級人民法院開庭，刑期不會低於十年。

據自由亞洲電台和星島網報導，張培鴻周三曾通過臉書透露王怡案已召開過庭前會議，中共當局通過各種方式逼迫王怡認罪，包括「承諾如認罪，可換取較輕刑罰」方式。他表示，王怡案周四下午在成都中院開庭，「法院外到處是便衣，都戴著耳機監控。」

大陸網友「土豆媽」周四則在推特上發文及照片，認為王怡被秘密審判的可能性很高。他表示，成都中院院外便衣密布，停放多很警車和便衣常用的車輛，車內也坐滿便衣。有一些「秋雨之福聖約教會」成員在法院附近被警察帶到派出所問話。

張培鴻稱，不想預測審判結果，但根據覃德富案的結果，認為王怡的刑期將不會低於十年。而覃德富則是該教會長老，十一月底被中共以「非法經營罪」被判處有期徒刑四年。王怡曾公開紀念八九「六四」受難者，及為中國人權受難者提供救助。

總部設在美國德州的對華援助新聞網（China Aid）報導，中共官方先是逼迫張培鴻退出王怡案，另安排兩名官方認可的律師介入。現在處理王怡案的是一名姓秦的官派律師，在開庭前他只是多次奔走，希望促成庭前協議，讓王怡主動認罪換取輕判。不過，王怡曾堅拒非基督徒律師為其代理，不排除王怡在法庭上自行辯護。

秋雨教會2018年12月9日遭中共當局查封，包括王怡等逾百名會眾被帶走，多人遭刑事拘留。至今年11月，中共官方才正式以涉嫌煽動顛覆國家政權罪起訴王怡。

本次開庭，並沒有通知王怡的家屬，王怡父母也沒有接到消息，而王怡太太蔣蓉也被軟禁長達一年，連王怡的父母都不能和她見面。周四，有大陸網友張貼成都中院外當日遍佈便衣的照片，秋雨教會的很多基督徒當天也被嚴密監控，被警告不得外出。

在大陸欲參與地下教會的活動並不容易。圖為官方認可頗具歷史知名度的北京延慶永寧天主...
在大陸欲參與地下教會的活動並不容易。圖為官方認可頗具歷史知名度的北京延慶永寧天主堂。（本報系資料）
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