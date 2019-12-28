「快進城買房！」 陸取消300萬人口以下城市落戶限制

中國近日公布新戶籍政策，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，並全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。消息引發網友熱議，紛喊「快進城買房啊」。專家解讀，中國已有超百餘座城市推出相關「零門檻」落戶措施，這項新政將加大中國人才和勞動力的流動，催生新「明星」城市，有助拉抬受中美貿易戰牽制的中國經濟發展。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，規範以戶籍制度和公共服務牽引區域流動，措施包括全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。並完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策。

據此，哪些城市會大幅放寬或者取消落戶限制？中國新聞網報導，以城區常住人口衡量，僅北上廣深屬於超大城市（人口超過1000萬），武漢、重慶、天津、成都、東莞、南京、鄭州、杭州、長沙、瀋陽是特大城市（人口500萬-1000萬）。人口300萬至500萬的計有西安、蘇州、合肥、濟南、青島、大連、廈門。城區常住人口300萬以下有烏魯木齊、貴陽、石家莊、福州、南昌、呼和浩特、海口、蘭州等省會城市，以及溫州、無錫、常州、佛山等經濟大市。

報導指出，中國各地近年紛紛出台吸引人才政策「搶人」，這次意見則是針對戶籍制度的全面改革。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，2020年落實2億農民工落戶城區，將有助農村發展及整個社會群體改善。全國政協經濟委員會副主任劉世錦也說，通過城鄉要素流動加快大都市圈發展，是明年以及今後中國經濟重要的新動能。

俠客島評論指出，取消落戶限制新政主要是針對農民群體，他們將從「農村城市就業鄉村養老」，轉變為「農村城市就業城市定居」，還能吸引一批人去購房。放寬人口300萬至500萬城市落戶條件，說的是通過升學、就業順利遷入第二、第三重點城市的人群。「完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策」目標是優秀人才。

評論指出，放寬城市落戶政策，也使中國正從以往的城鄉「二元」結構走向城鄉「三元」結構，面臨著不小的機遇和挑戰。