親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

批洪慈庸忙結婚生子 郭台銘認失言鄭重道歉

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日履勘

「快進城買房！」 陸取消300萬人口以下城市落戶限制

2019-12-28 15:34世界日報 中國新聞組／北京28日電

中國近日公布新戶籍政策，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，並全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。消息引發網友熱議，紛喊「快進城買房啊」。專家解讀，中國已有超百餘座城市推出相關「零門檻」落戶措施，這項新政將加大中國人才和勞動力的流動，催生新「明星」城市，有助拉抬受中美貿易戰牽制的中國經濟發展。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，規範以戶籍制度和公共服務牽引區域流動，措施包括全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。並完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策。

據此，哪些城市會大幅放寬或者取消落戶限制？中國新聞網報導，以城區常住人口衡量，僅北上廣深屬於超大城市（人口超過1000萬），武漢、重慶、天津、成都、東莞、南京、鄭州、杭州、長沙、瀋陽是特大城市（人口500萬-1000萬）。人口300萬至500萬的計有西安、蘇州、合肥、濟南、青島、大連、廈門。城區常住人口300萬以下有烏魯木齊、貴陽、石家莊、福州、南昌、呼和浩特、海口、蘭州等省會城市，以及溫州、無錫、常州、佛山等經濟大市。

報導指出，中國各地近年紛紛出台吸引人才政策「搶人」，這次意見則是針對戶籍制度的全面改革。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，2020年落實2億農民工落戶城區，將有助農村發展及整個社會群體改善。全國政協經濟委員會副主任劉世錦也說，通過城鄉要素流動加快大都市圈發展，是明年以及今後中國經濟重要的新動能。

俠客島評論指出，取消落戶限制新政主要是針對農民群體，他們將從「農村城市就業鄉村養老」，轉變為「農村城市就業城市定居」，還能吸引一批人去購房。放寬人口300萬至500萬城市落戶條件，說的是通過升學、就業順利遷入第二、第三重點城市的人群。「完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策」目標是優秀人才。

評論指出，放寬城市落戶政策，也使中國正從以往的城鄉「二元」結構走向城鄉「三元」結構，面臨著不小的機遇和挑戰。

中國各地近年紛紛出台吸引人才政策「搶人」，這次意見則是針對戶籍制度的全面改革。圖...
中國各地近年紛紛出台吸引人才政策「搶人」，這次意見則是針對戶籍制度的全面改革。圖翻攝自新浪財經
分享

農民北京國務院中共

延伸閱讀

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

每10萬人57遇害 美國巴爾的摩兇案創新高

被占國有地變停車場 汐止免費停一個月

連勝文輔選葉壽山 嗆屏東綠營執政人口嚴重流失...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

外媒：金融專家入主地方 中國領導層可能換血

2019-12-28 15:49

中國發改委連發4文 回應經濟失控質疑

2019-12-28 15:24

弘揚儒學？中國國家博物館首度舉辦孔子文化展

2019-12-28 14:23

抱病見教師媽 4歲女孩教室外「罰站」

2019-12-28 14:10

徒步走2天1夜 浙江74歲母：想去廣東給兒送年糕

2019-12-28 14:07

2350公里！哈爾濱急飛杭州 小哥快遞2雙鞋

2019-12-28 14:04

遊走中西支持軍工? 中國「量子之父」否認

2019-12-28 13:35

長征五號遙三運載火箭歸來！ 發射實踐20號衛星入軌道

2019-12-28 13:34

澄清「官方補助只占2」 華為斥WSJ錯誤報導 揚言提告

2019-12-28 13:32

中國駐歐盟大使：5G問題 歐盟勿模稜兩可 否則「面臨災難性後果」

2019-12-28 13:31

大陸前進南極海域 成功捕獲一批珍貴怪魚

2019-12-28 10:48

白髮人送黑髮人？超惡搞遺囑「死後請把遊戲帳號留給我媽...」

2019-12-28 10:00

北京故宮的生肖吉祥物為什麼叫「吐寶鼠」？

2019-12-28 09:09

香江風情／催淚殘留

2019-12-27 23:56

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

2019-12-27 15:29

還20億債務「繼續創業」 王思聰被解讀暫不接班萬達

2019-12-27 15:19

遊寧波、寧海 享溫泉人文食旅

2019-12-27 14:28

女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

2019-12-27 10:42

大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

2019-12-27 09:47

中歐班列「長安號」 西安至波蘭斯瓦夫庫夫開通

2019-12-27 01:58

昌贛高鐵開通 江西實現市市通動車

2019-12-27 01:58

黔常鐵路開通 長沙至張家界更便捷

2019-12-27 01:58

南航昆明至巴基斯坦首條航線 通樂

2019-12-27 01:58

大陸最大鮮活水產品暫養機場 在西安

2019-12-27 01:58

武廣高鐵運營10年 運客破5億人次

2019-12-27 01:57

重慶716根竹子橋 獲英國建築界奧斯卡獎

2019-12-26 22:21

世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

2019-12-26 20:06

瑪莎拉蒂與百萬貂皮大衣著火 網友調侃：名車不宜載貨

2019-12-26 19:21

平安夜鬧離婚 丈夫法院外殘忍將妻子頭砍下

2019-12-26 18:01

21樓拋下牛奶盒 熊孩子砸傷老人判賠

2019-12-26 17:26

留英兒才剛返家過年 廣東高管一家6口葬身火海

2019-12-26 16:34

只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28

與投資人達協議 王思聰認賠近20億人民幣損失

2019-12-26 16:24

陸交通部：明年鐵路投資新台幣3.4兆、公路水路7.7兆

2019-12-26 15:22

李小龍女兒告速食店侵權 索賠逾8.6億

2019-12-26 14:31
看更多

熱門文章

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

植物人老公躺22年！人妻「帶夫改嫁」新歡願照顧終生

2019-12-27 19:02

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之冠

2019-12-28 10:09

北京故宮的生肖吉祥物為什麼叫「吐寶鼠」？

2019-12-28 09:09

山東艦穿台海 陸學者：宣示航權

2019-12-27 23:46

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

2019-12-28 12:38

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

香江風情／催淚殘留

2019-12-27 23:56

大陸前進南極海域 成功捕獲一批珍貴怪魚

2019-12-28 10:48

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

2019-12-28 12:00

因應選後變局 陳明通：確保台灣主體性

2019-12-27 23:42

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

白髮人送黑髮人？超惡搞遺囑「死後請把遊戲帳號留給我媽...」

2019-12-28 10:00

外媒：金融專家入主地方 中國領導層可能換血

2019-12-28 15:49

長征五號遙三運載火箭歸來！ 發射實踐20號衛星入軌道

2019-12-28 13:34

AIT前處長包道格：山東號未傳遞特別訊息

2019-12-27 23:49

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

陸最高法院確認 微信、微博紀錄可作訴訟證據

2019-12-27 23:59

中國發改委連發4文 回應經濟失控質疑

2019-12-28 15:24

網紅撇爭議又獲官方力挺 任「中國農村青年致富大使」

2019-12-28 15:29

弘揚儒學？中國國家博物館首度舉辦孔子文化展

2019-12-28 14:23

「快進城買房！」 陸取消300萬人口以下城市落戶限制

2019-12-28 15:34

抱病見教師媽 4歲女孩教室外「罰站」

2019-12-28 14:10

業界悲觀 香港明年樓價看跌2成

2019-12-28 13:44

中國一線城市房價趨分化 深圳創新高北京跌

2019-12-28 15:43

中國駐歐盟大使：5G問題 歐盟勿模稜兩可 否則「面臨災難性後果」

2019-12-28 13:31

徒步走2天1夜 浙江74歲母：想去廣東給兒送年糕

2019-12-28 14:07

人行周末發文 深化利率市場化改革

2019-12-28 14:04

澄清「官方補助只占2」 華為斥WSJ錯誤報導 揚言提告

2019-12-28 13:32

彌敦道半數銀行圍板 豐銀暫封旺角分行

2019-12-28 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top