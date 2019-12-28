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弘揚儒學？中國國家博物館首度舉辦孔子文化展

2019-12-28 14:23聯合報 記者林則宏／即時報導

從五四運動高喊「打倒孔家店」，到百年後的今天，一場大型孔子文化展近日首度登上中國國家博物館。展覽分為「孔子的生平與思想」、「儒家學說的形成與發展」、「儒家學說的國際傳播」、「孔子題材藝術作品」四個部分。

據新華社報導，由山東省人民政府和中國國家博物館主辦，山東省文化和旅遊廳、孔子博物館協辦的「高山景行—孔子文化展」27日在國家博物館開幕。展覽以眾多文物展現孔子思想形成、發展以及傳承的歷史；講述孔子開宗儒學，宣導仁政、禮義、大同、中庸等儒家思想；開私人辦學之風，重視教育，誨人不倦的先師聖跡。

報導稱，這項展覽展示了「在孔子思想基礎上建立起來的儒家學說所歷經的綿延不斷的發展，影響了兩千多年的中華文明，深深融入中華民族的血脈，成為中華民族的文化基因，是中華民族寶貴的精神財富，對亞洲乃至世界文明產生了深遠影響。」

本次展覽共展出精品文物240餘件（套），700餘件。其中，孔子博物館提供了73件（套）、86件館藏珍貴文物，包括「明版彩繪孔子聖跡圖」、「孔子燕居圖」、「孔子為魯司寇像」、「杏壇講學圖」、「三聖像」、「商周十供」、「孔府檔案」、「清光緒紫色布綴繡花卉紋樂舞袍」等，為孔府舊藏珍貴文物首次集中外出展示。

中國國家博物館藏的東漢「熹平石經」殘石也在本次展覽中亮相。「熹平石經」是中國刻於石碑上最早的官定儒家經本。此外，甘肅省博物館藏的「儀禮」簡，則是目前所見最古老的一部完整包含九篇「儀禮」的手寫本經書，在中國所有出土的簡牘中，保存最完整，大多數墨蹟如初。

國家博物館館長王春法說，孔子文化展是國家博物館第一次舉辦以孔子文化為內容的展覽，也是孔子博物館開館以來參與的第一個對外合作交流項目。

由孔子博物館提供的展品—「清黃地彩繪纏枝牡丹紋畫琺瑯五供」。（新華社）
由孔子博物館提供的展品—「清黃地彩繪纏枝牡丹紋畫琺瑯五供」。（新華社）
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中國國家博物館首度以孔子文化為主題的展覽27日開幕，將持續至2020年3月27日...
中國國家博物館首度以孔子文化為主題的展覽27日開幕，將持續至2020年3月27日。（新華社）
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「高山景行—孔子文化展」特別設立一道「論語鏡牆」，兩側垂掛經典的論語語錄，希望能...
「高山景行—孔子文化展」特別設立一道「論語鏡牆」，兩側垂掛經典的論語語錄，希望能吸引年輕人到此打卡。（新華社）
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