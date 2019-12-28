徒步走2天1夜 浙江74歲母：想去廣東給兒送年糕

「忘了所有卻記得愛」，浙江樂清芙蓉派出所民警日前發現一名迷路的老婆婆，今年74歲的老人已在寒風中走了兩天一夜。老人說話含糊不清，似乎有點癡呆。她告訴民警，想孩子了，想趕在冬至前，去廣東給兒子送家鄉的年糕，結果卻迷了路。

浙江新聞客戶端報導，民警潘齊相接獲報警到場後，耐心地詢問老人來自哪裡，有沒有家人的聯繫方式，但老人始終只說得出自己是永嘉花坦鄉人，其他的，一問三不知。

眼見天色已晚又下雨，氣溫很低，潘齊相打算先把老人接到派出所，可老人一開始怎麼都不同意。原來老人擔心坐車（警車）要花錢，寧願坐在路邊等天亮。最後，在多方勸慰下，老人才坐上警車到派出所。下車時，她還把一包年糕塞給潘齊相，表示感謝。

回到所裡，費了老半天勁，潘齊相才了解到：老人一個人住，她前一天早上從永嘉花坦的家裡出發，翻山越嶺一路步行來到樂清芙蓉鎮。而她此行的目的，是要去廣東找兒子，結果迷了路。為什麼要去找兒子呢？因為冬至要到了，當地的風俗是要吃年糕的，思子心切的老人，就想為兒子送去家鄉的年糕。

從永嘉花坦鄉到樂清芙蓉鎮，大約有30多公里，老人足足走了兩天一夜。

潘齊相與老人的兒子取得聯繫後，對方表示，自己在廣東工作，平時很少回家，由於母親年紀大了，有時有點糊塗，又是一個人在家，曾將母親接到廣東來住，但母親不習慣大城市的生活，住一段時間後，就回老家了。沒想到母親如此惦念自己，竟然想從家裡走到廣東，就為給自己送年糕！他說，今後一定常回家看看。

隨後，潘齊相開車將老人送至當地轄區派出所，目前老人已回到家中。據悉，冬至當日，當地轄區派出所一位輔警也送上溫暖，為老人炒了一大碗熱騰騰的年糕。