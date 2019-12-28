2350公里！哈爾濱急飛杭州 小哥快遞2雙鞋

2350公里！哈爾濱坐飛機到杭州送貨，快遞小哥的訂單是兩雙鞋。圖／世界日報提供 分享 facebook

一張快遞訂單截圖近日在網上暴紅。照片顯示，訂單價180多元（人民幣，下同），但令人關注的是，為快遞小哥包往返哈爾濱-杭州來回機票，另還提供1000元辛苦費，而快遞物件只為送兩雙球鞋。

錢江晚報報導，25日下午4時許，離杭州2350公里之外的哈爾濱快遞小哥付師傅接到一奇怪的訂單。客戶在訂單備註中寫著：想請快遞小哥幫忙把兩雙鞋子從哈爾濱送到杭州，因為需求緊急，客戶承諾說可以報銷往返機票，並額外給一筆感謝費。

路程中，付師傅想起來已答應妻子晚上一起吃晚飯，趕緊打電話給妻子，結果一開頭先被猛批：「你去杭州幹啥！送什麼鞋？少在這兒『扯犢子』（胡說八道）！趕緊給我回來！」

機場大巴上，聽著手機裡太太傳來的怒吼聲，付師傅面帶難色地解釋：「備註裡真的寫著一雙賊牛逼的鞋子啊……」。

付師傅說：「解釋之後，我太太就很高興，說那你快去吧，既然接了單子那就得送到，甚至還勸我在杭州玩一天。」

26日凌晨，付師傅乘坐的班機抵達杭州蕭山機場，付師傅所屬公司杭州站人員陪付師傅一起聯繫收件人。很快，一個小伙子趕到機場，接取了球鞋。

據報導，下單的客戶名叫小陸，「90後」，在杭州做生意。

對於要求快遞小哥搭機「跨城送鞋」的原因，小陸表示，「鞋子比較重要，朋友酒吧開業，上台演講要穿。」

小陸說，這兩雙球鞋並不是什麼限量款。「甚至，這兩雙鞋的底板也就200、300塊的樣子，一點也不貴，但卻是獨一無二的，是哈爾濱的一位鞋匠幫我定製的。」其中，白色這雙不僅加了亮片，還塗上特殊瑩光材料。「大白天在太陽底下走著走著，會變成藍色的。在強光照射下還會閃著『blingbling』的亮光，深色那雙定製了一些龍紋圖案。」

「總之，就是帥。」小陸透露，這兩雙鞋一共給了鞋匠好幾千塊錢。另外，給快遞小哥買的機票大概花了2000多元，說好的1000元感謝費，考慮到太晚了師傅要住宿，小陸一共給了1800元感謝費。

不過，付師傅卻沒捨得花錢住宿，趕上當日一早的航班就回哈爾濱了。

對於這趟送鞋之旅，付師傅說，自己就是接了一個單子，按用戶需求完成任務就好了。