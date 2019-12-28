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遊走中西支持軍工? 中國「量子之父」否認

2019-12-28 13:35世界日報 中國新聞組／北京28日電

華郵指中國量子之父在與西方大學交流，同時也與中國軍工合作。圖／世界日報提供
華郵指中國量子之父在與西方大學交流，同時也與中國軍工合作。圖／世界日報提供
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中國被譽為「量子之父」的潘建偉，今年初赴美簽證遭拒。最新報導說，潘建偉與中國的軍工企業有合作關係。與此同時，潘與他領導的團隊繼續與西方大學開展研究交流。對此，潘建偉則予以否認。

華盛頓郵報報導，中國量子研究專家、中國科學技術大學（中國科大）常務副校長潘建偉引領中國的量子研究，是量子電腦和量子資訊處理研製的中堅力量。他曾表示，並不協助中國軍方進行量子研究。但華盛頓「邁進科技」安全公司的調查發現，潘建偉2017年開始擔任國營軍工企業中國船舶重工集團的科技委副主任，並於去年代表中國科大簽約，與另一家中國國營軍工企業中國電子科技集團開展量子研究。

據報導，潘建偉表示，與中船重工合作並不代表他和研究團隊支援中國軍事技術的發展。他說：「 我們注重量子資訊技術的發展。至於這些技術是否會應用於軍事領域，這不是我的事情，也不受我控制。」

根據中國媒體2017年9月的報導指出，中科大於當時確實接待了中船重工代表團，成員包括集團董事長、黨組書記胡問鳴等。

報導說，潘建偉團隊並與加拿大的加爾格里大學、美國的路易斯安那州立大學和德國的海德堡大學等保持定期的交流與合作。

報導指出，潘建偉團隊的研究動向可能引起了美國政府的關切。潘表示，他過去只要等待一個月，就能拿到一年多次往返的來美簽證，現在只能拿到三個月的一次往返簽證，為此耽誤了幾次學術訪問，就連他應邀出席的美國能源部的會議也只能通過網路直播發表講話了。

簽證華盛頓郵報國軍

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