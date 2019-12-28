長征五號遙三運載火箭歸來！ 發射實踐20號衛星入軌道

「長征五號」遙三運載火箭發射成功，推力躋身世界最強。 新華社 分享 facebook

27日晚8時45分，長征五號遙三運載火箭在中國文昌航天發射場點火升空，成功將實踐20號衛星準確送入預定軌道，發射飛行試驗圓滿成功。時隔兩年再次出征，長五遙三在遙二火箭基礎上，進行了200餘項技術改進，其接近25噸的運載能力，已達到或超過國外主流大型火箭的水平。據了解，長五將在明年充當中國航天任務主力，包括發射嫦娥五號實現月球採樣返回、進行載人空間站建設及火星探測等重大專項任務。

香港大公報報導，長五升空時，轟鳴聲、歡呼聲與相機快門聲交織在一起，估計現場有近20萬人見證這一歷史時刻。點火升空2000多秒後，長五與實踐20號衛星成功分離，將衛星送入預定軌道，任務取得圓滿成功。這是長征系列運載火箭第323次發射。

據報導，長征五號昵稱「胖五」，由航天科技集團第一研究院抓總研製。據長征五號火箭總指揮王介紹，在遙二火箭基礎上，遙三火箭進行了200餘項技術改進，包括發動機設計、長排整流罩設計、利用系統調節方案改進等。

「胖五」運載力近25噸，使中國現役火箭運載能力提升2.5倍，可一次將16輛小汽車的重量送入太空。火箭院院長王小軍表示，長五使中國運載火箭的規模實現從中型到大型的跨越，運載能力達到或超過國外主流大型火箭。火箭院總體設計部軌道設計師王建明介紹，與中國此前火箭相比，長五火箭的任務適應性更強，在搭配合適的上面級後，長五火箭還能把探測器送到木星等太陽系內行星。

報導指出，除了巨大的外觀，長五的四個助推器的「頭部」（前端殼）是斜的，這樣設計是為了化解火箭「超重」問題。中國此前的捆綁式火箭均採用「後支點傳力」，長五每個助推器推力高達約240噸，如此大的推力要求火箭底部結構重量增加，導致火箭「超重」。為此，設計師們決定採用「前支點傳力」，讓推力從火箭芯一級的「腰」──液氫貯箱與液氧貯箱間的「箱間段」上傳遞，使重量大大降低。再把助推器「頭部制高點」由中間移向靠近芯級側邊，完美解決了助推器不夠高的問題，為成功發射打下基礎。

據報導，本次長五搭載的實踐20號衛星是當前中國研製的地球同步軌道發射最重的衛星，研製過程中採用的眾多「黑科技」，搭載了十多項國際領先的技術驗證載荷，讓其可滿足未來20年大容量衛星應用需求。據了解，實踐20號衛星將全面驗證東方紅五號衛星平台關鍵技術。