澄清「官方補助只占2」 華為斥WSJ錯誤報導 揚言提告

華為稱僅獲62億元官方補助，揚言告華爾街日報。圖／世界日報提供 分享 facebook

針對華爾街日報（WSJ）指稱，華為累計獲得中國官方逾750億美元（約5245億人民幣）的各類補助，華為27日回應稱，這篇報導是基於錯誤的信息和混亂的邏輯，「華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利」。華為稱，2018年來自政府的研發補助只占收入的千分之二。據此推估，華為2018來自官方的研發補助約14.42億元人民幣。

華為發布聲明稱，華爾街日報的報導是基於錯誤的信息和混亂的邏輯，無視華為過去30多年在研發上的巨額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥，選擇性地對華為的成功進行任意揣測，不得不質疑華爾街日報作為一家專業媒體的動機和目的。

華為表示，做為一家100%員工持股的民營企業，過去30多年來，華為每年堅持將銷售收入的10%到15%投入到研發，過去10年累計研發投入約730億美元。2018年華為研發費用就高達150億美元，遠遠超過思科、諾基亞和愛立信。

2009到2019年，華為在5G領域的研發投入超過40億美元，也超過了歐美國家主要設備供應商5G研發投資的總和。聲明表示，「巨額的研發投入驅動了華為的創新和發展，這是華為成功的關鍵因素。」

華為強調，其與在中國的其他高新企業（包括外資企業）一樣，享受中國政府對高新技術企業的政策支持，除此之外沒有任何特殊待遇。華為的運營資金主要來自企業自身經營積累及外部融資，而不是政府補貼。過去10年企業自身經營積累占比近90%；公司的外部融資操作都是市場化運作，債務成本符合市場水準。

聲明表示，在中國，滿足條件的高科技企業（包括外資企業）都有權申請中國政府的相關補助，主要用於支持研究項目。過去十年，華為累計獲得的內外研發相關政府補助金額不足收入的千分之三，2018年的政府研發補助只占收入的千分之二。

根據華為今年3月底公布的年報，華為2018年全球銷售收入為7212億人民幣。按此推算，華為2018年獲得的政府研發補助約14.42億元。

這份聲明最後並指稱，「近來，華爾街日報頻繁針對華為進行不負責任的選擇性報導，對華為的聲譽造成了巨大的影響。華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。」