親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

接到罰單反而被逗樂了 因為兒子機車後座多個人

太狂了！韓國瑜簽名H夾克 前10件義賣破300萬

澄清「官方補助只占2」 華為斥WSJ錯誤報導 揚言提告

2019-12-28 13:32世界日報 記者林則宏／北京28日電

華為稱僅獲62億元官方補助，揚言告華爾街日報。圖／世界日報提供
華為稱僅獲62億元官方補助，揚言告華爾街日報。圖／世界日報提供
分享

針對華爾街日報（WSJ）指稱，華為累計獲得中國官方逾750億美元（約5245億人民幣）的各類補助，華為27日回應稱，這篇報導是基於錯誤的信息和混亂的邏輯，「華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利」。華為稱，2018年來自政府的研發補助只占收入的千分之二。據此推估，華為2018來自官方的研發補助約14.42億元人民幣。

華為發布聲明稱，華爾街日報的報導是基於錯誤的信息和混亂的邏輯，無視華為過去30多年在研發上的巨額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥，選擇性地對華為的成功進行任意揣測，不得不質疑華爾街日報作為一家專業媒體的動機和目的。

華為表示，做為一家100%員工持股的民營企業，過去30多年來，華為每年堅持將銷售收入的10%到15%投入到研發，過去10年累計研發投入約730億美元。2018年華為研發費用就高達150億美元，遠遠超過思科、諾基亞和愛立信。

2009到2019年，華為在5G領域的研發投入超過40億美元，也超過了歐美國家主要設備供應商5G研發投資的總和。聲明表示，「巨額的研發投入驅動了華為的創新和發展，這是華為成功的關鍵因素。」

華為強調，其與在中國的其他高新企業（包括外資企業）一樣，享受中國政府對高新技術企業的政策支持，除此之外沒有任何特殊待遇。華為的運營資金主要來自企業自身經營積累及外部融資，而不是政府補貼。過去10年企業自身經營積累占比近90%；公司的外部融資操作都是市場化運作，債務成本符合市場水準。

聲明表示，在中國，滿足條件的高科技企業（包括外資企業）都有權申請中國政府的相關補助，主要用於支持研究項目。過去十年，華為累計獲得的內外研發相關政府補助金額不足收入的千分之三，2018年的政府研發補助只占收入的千分之二。

根據華為今年3月底公布的年報，華為2018年全球銷售收入為7212億人民幣。按此推算，華為2018年獲得的政府研發補助約14.42億元。

這份聲明最後並指稱，「近來，華爾街日報頻繁針對華為進行不負責任的選擇性報導，對華為的聲譽造成了巨大的影響。華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。」

華爾街人民幣

延伸閱讀

華爾街日報指稱背後有中國政府資助關係 華為回...

日太陽誘電 唱旺被動元件景氣

華為研發新折疊機 供應鏈樂

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

長征五號遙三運載火箭歸來！ 發射實踐20號衛星入軌道

2019-12-28 13:34

中國駐歐盟大使：5G問題 歐盟勿模稜兩可 否則「面臨災難性後果」

2019-12-28 13:31

北京故宮的生肖吉祥物為什麼叫「吐寶鼠」？

2019-12-28 09:09

弘揚儒學？中國國家博物館首度舉辦孔子文化展

2019-12-28 14:23

抱病見教師媽 4歲女孩教室外「罰站」

2019-12-28 14:10

徒步走2天1夜 浙江74歲母：想去廣東給兒送年糕

2019-12-28 14:07

2350公里！哈爾濱急飛杭州 小哥快遞2雙鞋

2019-12-28 14:04

遊走中西支持軍工? 中國「量子之父」否認

2019-12-28 13:35

大陸前進南極海域 成功捕獲一批珍貴怪魚

2019-12-28 10:48

白髮人送黑髮人？超惡搞遺囑「死後請把遊戲帳號留給我媽...」

2019-12-28 10:00

香江風情／催淚殘留

2019-12-27 23:56

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

2019-12-27 15:29

還20億債務「繼續創業」 王思聰被解讀暫不接班萬達

2019-12-27 15:19

遊寧波、寧海 享溫泉人文食旅

2019-12-27 14:28

女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

2019-12-27 10:42

大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

2019-12-27 09:47

中歐班列「長安號」 西安至波蘭斯瓦夫庫夫開通

2019-12-27 01:58

昌贛高鐵開通 江西實現市市通動車

2019-12-27 01:58

黔常鐵路開通 長沙至張家界更便捷

2019-12-27 01:58

南航昆明至巴基斯坦首條航線 通樂

2019-12-27 01:58

大陸最大鮮活水產品暫養機場 在西安

2019-12-27 01:58

武廣高鐵運營10年 運客破5億人次

2019-12-27 01:57

重慶716根竹子橋 獲英國建築界奧斯卡獎

2019-12-26 22:21

世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

2019-12-26 20:06

瑪莎拉蒂與百萬貂皮大衣著火 網友調侃：名車不宜載貨

2019-12-26 19:21

平安夜鬧離婚 丈夫法院外殘忍將妻子頭砍下

2019-12-26 18:01

21樓拋下牛奶盒 熊孩子砸傷老人判賠

2019-12-26 17:26

留英兒才剛返家過年 廣東高管一家6口葬身火海

2019-12-26 16:34

只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28

與投資人達協議 王思聰認賠近20億人民幣損失

2019-12-26 16:24

陸交通部：明年鐵路投資新台幣3.4兆、公路水路7.7兆

2019-12-26 15:22

李小龍女兒告速食店侵權 索賠逾8.6億

2019-12-26 14:31

故宮開始掛春聯了 和老百姓家的有啥不一樣？

2019-12-26 14:22

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00
看更多

熱門文章

你以為的GPS衛星定位 可能是大陸的「北斗信號」

2019-12-27 19:41

傳習近平不滿北京官方 中南海收回首都規劃權

2019-12-27 20:22

大陸手搖飲開了45萬家 超7成月花近千元愛喝奶茶

2019-12-27 16:53

植物人老公躺22年！人妻「帶夫改嫁」新歡願照顧終生

2019-12-27 19:02

福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

2019-12-27 18:48

明年大選後兩岸關係 陳明通：確保中共無法統治台灣

2019-12-27 19:11

港劇海報暗藏「黑警死全家」 李澤楷公司急道歉

2019-12-27 15:45

造軍艦像下水餃 大陸海軍今年下水噸位居世界之冠

2019-12-28 10:09

曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

2019-12-27 15:29

北京故宮的生肖吉祥物為什麼叫「吐寶鼠」？

2019-12-28 09:09

山東艦穿台海 陸學者：宣示航權

2019-12-27 23:46

大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32

聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05

香江風情／催淚殘留

2019-12-27 23:56

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

大陸前進南極海域 成功捕獲一批珍貴怪魚

2019-12-28 10:48

獨子意外去世！62歲婦冒險做試管 順利產下男嬰

2019-12-27 15:10

成都秋雨教會牧師王怡 傳耶誕期間遭秘密審判

2019-12-27 17:39

因應選後變局 陳明通：確保台灣主體性

2019-12-27 23:42

大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

2019-12-28 12:38

大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

2019-12-28 12:00

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

白髮人送黑髮人？超惡搞遺囑「死後請把遊戲帳號留給我媽...」

2019-12-28 10:00

還20億債務「繼續創業」 王思聰被解讀暫不接班萬達

2019-12-27 15:19

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

AIT前處長包道格：山東號未傳遞特別訊息

2019-12-27 23:49

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

陸最高法院確認 微信、微博紀錄可作訴訟證據

2019-12-27 23:59

長征五號遙三運載火箭歸來！ 發射實踐20號衛星入軌道

2019-12-28 13:34

業界悲觀 香港明年樓價看跌2成

2019-12-28 13:44

中國駐歐盟大使：5G問題 歐盟勿模稜兩可 否則「面臨災難性後果」

2019-12-28 13:31

弘揚儒學？中國國家博物館首度舉辦孔子文化展

2019-12-28 14:23

陸製C919客機 最後一架試機完成首航

2019-12-28 12:17

澄清「官方補助只占2」 華為斥WSJ錯誤報導 揚言提告

2019-12-28 13:32

遊走中西支持軍工? 中國「量子之父」否認

2019-12-28 13:35

人行周末發文 深化利率市場化改革

2019-12-28 14:04

中共民主生活會 習近平要求政治局委員管好親友

2019-12-28 11:33

中國前3季外債破2兆美元 創新高

2019-12-28 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top