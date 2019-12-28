中國駐歐盟大使：5G問題 歐盟勿模稜兩可 否則「面臨災難性後果」

中國駐歐盟大使張明日前接受英國金融時報專訪時表示，5G問題不能模棱兩可。圖／ 世界日報提供 分享 facebook

是否允許華為參與5G網路建設，歐洲多國迄未表態。中國駐歐盟大使張明日前接受英國金融時報專訪時表示，在5G問題上，歐盟應堅持原則，不能模稜兩可，否則市場將嚴重扭曲，歐盟國家也將「面臨災難性後果」。外媒並解讀張明所稱，歐盟的強硬態度「對中國在歐盟的投資會產生某種衝擊」的說法，是暗示歐盟若限制中國公司進入歐洲，中國會進行報復。

觀察者網報導，據中國駐歐盟使團網站25日消息，張明在專訪中表示，中國沒有要求歐盟接受或者排斥某一家企業，但歐盟應秉持長期堅持的多邊主義、自由貿易和市場原則，堅持公平、公開、公正、非歧視原則。如果歧視性政策今天落在5G身上，明天就可能落到家具或者地毯身上，這樣市場就亂了。實際上類似例子已經發生，美國指責歐洲生產的汽車威脅美國國家安全，這個邏輯就很荒唐。

報導引述張明指出，5G網路安全有幾個動向值得警惕。首先是網路安全政治化，有些人認為只要和自己國家社會制度或價值體系不同，這個國家或企業就應被懷疑、限制、打壓或抵制。二是網路安全擴大化，一些政客或政府利用公眾對新技術所帶來安全問題的合理關切，在毫無事實證據或違反技術常識情況下，反覆編造謊言，散播恐慌情緒，打壓想像中的對手。三是網路安全單邊化，一些勢力一味制定單邊措施甚至發出脫鉤的聲音，這只會遲滯新技術發展，終將害人害己。

BBC報導引述張明表示，歐盟國家需要促進國際合作和市場自由，「否則他們會面臨災難性後果」。金融時報報導，張明說，歐盟採取強硬態度令「在歐洲工作的許多中國企業家產生懷疑」，而且「對中國在歐盟的投資會產生某種衝擊」。報導稱，張明這番講話說明歐盟與中國在此問題上的緊張局面。

報導並引述彭博社，中國駐德大使吳懇稍早曾說，「所謂安全問題只是美國打壓和製裁華為的幌子，如果德國以安全為由將華為排除在5G網路建設之外，中國不會放任不管。」

報導指出，據料歐盟國家將在明年1月公布關於加強對5G網路設備公司的安全檢查的最後的建議。