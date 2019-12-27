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香江風情／催淚殘留

2019-12-27 23:56聯合報 香港特派員 李春

廿四日深夜至廿五日凌晨，香港再爆警民衝突，警方又發射催淚彈。反送中運動至今，港警...
廿四日深夜至廿五日凌晨，香港再爆警民衝突，警方又發射催淚彈。反送中運動至今，港警射出催淚彈已超一萬六千枚。 （美聯社資料照片）
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香港食物安全中香港食物安全中心星期五公布第一期賀年食品調查結果，全部樣本均通過檢測。食安中心唯一的建議，變成市民選購年貨要注意有益健康。

香港食安中心從不同零售商處抽取了糕點、油器、糖果、湯圓、瓜子及海味等樣本進行化學、微生物及營養成分測試，結果四百二十個樣本全都通過檢測。食安中心給市民的建議，除了參考包裝上的營養標籤，購買散裝食品時，要注意食物容器是否清潔及店鋪員工個人衛生情況。

但香港食安中心檢測賀年食品，沒有提到反送中運動中，警察施放那麼多催淚彈，近日又在商場內施放催淚彈煙等，會不會對相關商場售賣的食品有影響。但同日就有化學工程師出來教導大家，如何檢測家居單位內，有沒有催淚彈的殘留物質，以及如何去除。

有化學工程師發現分別以洗衣粉或蘇打粉單次「手洗」衣物，能去除百分之六十化學殘留物。昨天出來現身說法的化學工程師還說陽光及風，可以吹散在家居用品上的殘留物，但未能接觸陽光或風的位置，在一個月後仍會有催淚彈殘留物，所以這段時間最好能開窗。

香港人過年前都要大掃除，特別是春節前一定要大搞，不少香港人會聘用家務助理為家居大掃除。香港家務助理總工會表示，為應對今年反送中的社會事件，工會特設催淚彈汙染工作坊，讓家務助理學會如何處理受催淚煙汙染的家居。

有家務助理表示，清理催淚煙影響的住家要更花時間及體力，時薪要提高一點才好，收費從每小時一百三十港元，加價至每小時一百五十港元。

自六月九日第一場大型遊行後，反送中運動持續至今，香港警察射出催淚彈已經超過一萬六千枚，半年內每天射九十枚，創下世界紀錄。

是以除了食品安全，除了家居衛生受到影響之外，還影響到一些人的健康，醫生說已陸續出現各種症狀，但香港醫學界暫時束手無策。有學者說，催淚彈的化學殘留，不論是衣物上還是家居裡，早晚會褪減消散，比較麻煩的是心理上的、政治上的催淚殘留，目前看是消散無期。

香港催淚彈食安反送中

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