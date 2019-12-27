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大陸第三家 台企新光天地在成都開業

2019-12-27 22:32聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

位於四川成都溫江區的新光天地25日開業，成都新光天地董事長鄭瑞銘表示，這是繼蘇州、重慶兩個項目開店後，新光三越在大陸打造的第三家店，項目落子成都，是川台兩地在百貨零售業合作的又一成果，同時契合成都加快建設國際消費中心城市的發展目標。

四川日報報業集團旗下新媒體封面新聞報導，鄭瑞銘指出，大陸市場相當有信心，四川龐大的消費人群和消費能力不容小覷，便捷的軌道交通也讓商圈更能吸引消費人群，他還舉例新光三越在今年4月又向成都項目新注資人民幣4.5億元，使專案註冊資金增至人民幣12億元，就是看好四川發展前景的最有力證明。“

鄭瑞銘還透露，新光天地將精心規劃以24小時營業的美食、四川首家鐳射IMAX影院午夜場、休閒真冰場等為代表的多個「夜間經濟」消費場景，將吃喝玩樂的地方更長時間地對外開放，把這邊地商業氛圍帶起來，引進更更商品與更好服務，為消費者提供最好的消費體。”

為慶祝新光天地成都項目開店，新光三越還邀請台灣寧夏街夜市的20多個商鋪，在「美麗市場」的特色美食區設展，為成都民眾帶去道地台灣美食，美食展現場有魯肉飯、大腸包小腸、牛肉麵、珍珠奶茶，以及米其林美食蚵仔煎，和導演李安也愛不釋手的麻油雞等台灣道地小吃，吸引了不少消費者駐足品嘗。

夜市理事長林定國表示，台灣美食情連兩岸，眷村極具大陸特色的美食文化不斷與台灣美食交融，使兩岸有著相同美食基因，這是台灣寧夏街夜市首次組團到四川布展，歡迎大家來品嘗兩岸的美食有什麼共同之處。

林定國還期待能將合作模式常態化，借助大陸節慶日，將台灣寧夏街夜市的180多個商鋪輪流搬來四川，以美食為橋樑，建立兩地民眾更友好的感情。

成都新光三越邀請台灣寧夏街夜市的20多個商鋪設展。圖／封面新聞
成都新光三越邀請台灣寧夏街夜市的20多個商鋪設展。圖／封面新聞
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成都新光天地是繼蘇州、重慶兩個項目開店後，在大陸打造的第三家店。圖／封面新聞
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