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聯合國人權專家敦促下 中國披露維族學者下落

2019-12-27 20:18德國之聲 德國之聲

大陸外交部發言人耿爽表示，中國請聯合國不要干涉他國內政，不要干涉他國司法主權。圖...
大陸外交部發言人耿爽表示，中國請聯合國不要干涉他國內政，不要干涉他國司法主權。圖翻攝自大陸外交部官網
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中國外交部本周五表示，塔西甫拉提·特依拜的案件正在審理之中，他的權利得到了"依法保護"。法新社報道，中國外交部發言人耿爽在本周五的例行發布會上表示，特依拜涉嫌貪污賄賂。中國外交部網站上的發布會內容中並沒有關於特依拜的內容。

大赦國際（Amnesty International）今年9月對特依拜的處境感到擔憂，擔心他在"一場秘密且極不公平的審判中被定罪"，即將面臨死刑。

該人權組織指出，特依拜在2017年被失蹤，之後被判"分裂國家罪"。

一組聯合國人權專家本周四（12月26日）發表一份聯合聲明，對中國維吾爾族學者、新疆大學前校長塔西甫拉提·特依拜的審判和他面臨指控十分關切。專家們敦促北京當局公開特依拜目前被拘地點，並允許其家人探望。

《法蘭克福匯報》10月末發表的一篇關於新疆問題的文章中寫道，2017年，特依拜計劃前往德國柏林參加會議，但臨行前突然宣告失蹤。稍後特依拜同其他87名學者共同出現在中國的一個宣傳片中，他們被控在維吾爾語教材中融入了毒化學生的內容。

在新疆，約有100萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族被關押在北京稱之為職業學校的"再教育營"中，此舉遭到國際社會的譴責。中國政府最初否認"再教育營"的存在，但現在稱其是打擊恐怖主義所必需的"職業培訓中心"。

聯合國人權專家們指出，在一個法治國家，不應該出現單獨監禁、強制失蹤和秘密審判。

法新社援引耿爽表示，中國請聯合國不要干涉他國內政，不要干涉他國司法主權。

特依拜是許多"被消失"的維族知識分子之一，人權組織擔心他們面臨中國政府的打壓。10月，歐洲議會將本年度薩哈羅夫人權獎頒發予維族學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti），12月中旬，菊爾·伊力哈木代表父親在歐洲議會領取薩哈羅夫獎，發言時她表示，並不知道父親現在是否還活著。

文木 / 達揚（法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

新疆外交部維吾爾中共穆斯林

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