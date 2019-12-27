福建向馬祖近期供水工程啟用 解決馬祖用水燃眉之急

福建向馬祖近期供水工程啟用，27日上午在連江縣黃岐鎮對台客運碼頭舉行，汩汩清水從黃岐配水廠，經1.92公里供水專管，直抵客運碼頭對台供水站，早已等候在旁的6艘台輪開始接水。

不到15分鐘，注滿備水艙駛向馬祖，開啟了福建向馬祖正式供水的新篇章。來自福建省、市、縣相關領導和馬祖代表共同見證這一歷史時刻。

人民網報導，馬祖位於台灣海峽西北方，由36座島礁組成，與連江黃岐隔水相望，主要依靠蓄水工程、海水淡化及船運淡水，供水成本較高，曾經遇到過大缺水。

報導稱，福建省、市、縣各級關注對馬祖供水問題，福建向馬祖近期供水工程屬於黃岐半島供水工程組成部分，原水取自安凱鄉郭婆水庫和敖江流域塘阪水庫，經黃岐半島水廠淨化、消毒後輸送到黃岐配水廠，由黃岐配水廠專管送至對台碼頭，供水能力每小時500噸。近期供水工程的啟動，隨時為馬祖民眾用水解決燃眉之急。

連江與馬祖一水相連，血肉相親，近年來，連江秉持兩岸一家親的理念，大力落實中央、省市惠及台胞台企措施，深化連馬融合發展。兩地在旅遊合作、經貿往來、民俗交流等方面，取得豐碩成果。