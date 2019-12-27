曾被狼群圍困5天5夜 「雪域英雄」涉貪2.2億被訴

53歲的劉國紅曾在高原遭遇嚴重的車禍，被狼群圍困五天五夜，僅憑自己的尿液延續生命。圖翻攝自微博 分享 facebook

號稱「雪域英雄」的大陸深圳坪山區前區委常委劉國紅涉嫌收賄5162萬（約新台幣2.2億），被深圳市檢察院以涉嫌受賄罪提起公訴。

起訴書指，53歲的劉國紅，在2007年至2019年間，利用擔任深圳市龍崗區南灣街道行政執法隊隊長、深圳市龍崗區龍城街道黨工委書記、深圳市坪山區委常委、區委統戰部部長、區政府黨組成員的職務便利，為他人在工程招投標、項目採購、舊城改造等方面謀取利益，收受他人賄賂共計5162萬（約新台幣2.2億）。

綜合媒體報導，劉國紅北京大學法學本科畢業，早年主動申請到西藏服役，前後長達17年。他最為人所知的是，他曾在高原遭遇嚴重的車禍，被狼群圍困五天五夜，僅憑自己的尿液延續生命。

2005年3月，劉國紅調職到深圳市工作，官至深圳市坪山區委常委、統戰部部長（副局級），曾獲得全省「優秀街道黨工委書記」。據報導，劉國紅自2007年開始收賄，第一次他收到多於一年工資的10萬現金，之後隨著職務提升，他的膽子也越來越大。2011年至2016年6月期間，劉國紅多次操控龍城街道清潔環衛項目招投標，幫助某清潔公司中標，他從中收取巨額好處。

劉國紅曾說，「我看到那些環衛工人啊，我心裡面很痛，我覺得我沒良心。但後來呢又給自己解脫，這是老闆給我的，老闆不給我也會給別人，所以這種心理真是嚴重扭曲，給自己良心上本來是一種譴責，變成了一種掩護。」

報導稱，在劉國紅的雙開通報中，紀委方面措辭嚴厲，「劉國紅嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，情節嚴重，應予嚴懲。」