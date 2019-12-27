還20億債務「繼續創業」 王思聰被解讀暫不接班萬達

大陸前首富王健林的獨生子王思聰。照片／微博 分享 facebook

「國民老公」王思聰最近因被列為被執行人等頻繁上熱搜，隨著26日北京普思投資公司的聲明，王思聰獨立承擔近20億（人民幣，下同，約2.87億美元）投資損失，債務危機終於塵埃落定。普思投資聲明中的「普思及實控人將繼續創業」，也被外界認為這代表王思聰將繼續創業，暫不接班萬達。

新京報報導，王思聰在背上四條限制消費令的過程中，一向高調的他沒有通過任何渠道發聲。一位接近普思投資的內部人士表示，當初為什麼沒有及時償付1.5億的法院判決，是因為「要對所有投資者協商賠償標準並逐一簽訂協議，所以沒有對單個投資者先行賠付」。不是媒體猜測的王思聰還不起、王健林不出手，更不是傳言「其母出一個億幫還債」。而是王思聰要「集中精力，努力一攬子解決」。

新京報報導，10月18日，王思聰持有的普思資本股權遭法院凍結，王思聰面臨的財務危機開始浮出水面，此後，王思聰因為熊貓互娛的倒閉背上多少債務，父母是否出手幫王思聰還債等問題，都成為關注焦點。26日，普思投資刊登聲明，普思投資已與數十位投資人達成協議，熊貓互娛近20億巨額投資損失全部由普思投資及實控人自己承擔，所有投資人都得到賠償。

王思聰欠債金額曝光並獲得解決，由熊貓互娛倒閉引起的風波看似逐漸平息，現在外界又將焦點轉移往「王思聰是否會接班萬達」的猜測。普思投資的聲明中可見端倪：「不能因為熊貓互娛單個項目的創業失敗說成是普思投資及實控人整個創業的失敗。普思投資及實控人將誠實守信，繼續創業」。

報導指出，最近幾個月來，王思聰風波不斷，10月18日，王思聰持有的普思資本股權遭法院凍結；11月4日，他又列為被執行人；11月9日，因一個網路直播的訴訟，王思聰首次被上海市嘉定區人民法院發布限制消費令。而後取消限制消費令後又再被限制，直至背上四條限制消費令，又陸續於近日都被取消。