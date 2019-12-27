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蘭州獸研所感染布病 官方：附近藥廠排廢氣引發

2019-12-27 14:01中央社 台北27日電

針對蘭州獸醫研究所多名人員感染布氏桿菌事件，甘肅衛生健康委員會昨天通報調查結果稱，起因是附近的藥廠生產布氏桿菌疫苗過程滅菌不徹底，排出的帶菌廢氣造成人體吸入或黏膜接觸所致。

通報稱，截至12月25日下午4時，中國農業科學院蘭州獸研所學生和職工血清布氏桿菌抗體初篩檢測累計671份，實驗室覆核檢測確認抗體陽性人員累計181例。抗體陽性人員除一名出現臨床症狀外，其餘均無臨床症狀、無發病。

據通報，2019年7月24日至8月20日，中牧蘭州生物藥廠在獸用布氏桿菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，生產時段該區域主風向為東南風，蘭州獸研所處在中牧蘭州生物藥廠的下風向，人體吸入或粘膜接觸產生抗體陽性，造成這次事件。

通報稱，這是一次「意外的偶發事件」，是「短時間內出現的一次暴露」。造成此次事件的中牧蘭州生物藥廠布氏桿菌疫苗生產線已於12月7日停止生產。

通報指出，12月份以來，蘭州大學學生和教職工中陸續檢出抗體陽性，目前共檢測3365人次，檢出布氏桿菌抗體陽性22人，陽性率0.65%。經流行病學調查，其中有6人曾於7月在蘭州獸研所有過活動；其餘的檢出陽性人員符合蘭州市城關區布氏桿菌病流行趨勢。

專家組認為，獸用疫苗菌株為人工減毒的弱毒菌，且含菌氣溶膠經過一定距離擴散後，人吸入或粘膜暴露的劑量低，一般沒有症狀，個別出現輕微症狀，經規範治療，預後良好。

通報呼籲中牧蘭州生物藥廠周邊居民，自行到二級以上醫療機構進行相關免費諮詢、檢測和治療。

通報並稱，已立即展開污染源的整治整改。責成中牧蘭州生物藥廠以布氏桿菌病疫苗生產線為重點，立即對全廠執行「獸藥生產品質管制規範」展開全面檢查，限期整改，未經行業主管部門驗收，不得恢復生產。

疫苗廢氣排放獸醫

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