大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

大陸工資年年漲，物價也不落人後，今年豬價更是漲翻天，但什麼都在漲價，唯獨火車票20年幾乎沒有漲價，觀察者網報導，火車票不漲價的原因讓人感慨。

報導指出，2005年從鄭州開往北京的K180次列車，硬座、硬臥、軟臥票價分別是人民幣94元、175元、252元。而這趟列車到2018年時還在運行，票價分別是人民幣93元、163元、251元。

票價的差別不在數字，而是以河南的平均工資計算，2005年大概要兩天半的工資，才能夠買一張鄭州到北京的硬座車票。而到2018年時，一天的工資差不多可以買兩張硬座車票了。這對勞務輸出大省的河南來說，人口流動頻密，低價火車票兜着底，交通支出才不至於漲到天上去。

大陸火車票能持續20年不漲價，恐怕全世界絕無僅有，北京交通大學中國交通運輸價格研究中心主任李文興表示，可以視為打造出「社會主義市場立體型」的鐵路運營體系。

觀察者網報導，大陸目前中國鐵路定價有三種模式，政府定價，政府指導價和市場價。火車票價是根據基礎票價，結合車速、車型和鋪位等因素計算而來的。

以高鐵來說，高鐵投資金額巨大、回收週期長，行業負債率高、利息負擔重，面對每年人民幣8000多億融資需求，有必要利用社會資本投資建設鐵路。也因此，高鐵上市也在穩步推進。比如最賺錢的京滬高鐵在10月22日已向證監會遞交了上市申請。

這也意味高鐵在今後會持續調整優化價格運營。不過普速列車依舊會低票價虧本運行。