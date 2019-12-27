親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

16歲女兒戀上20歲男大生 父親氣到殺男友割頸燒屍

LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

2019-12-27 09:47聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸工資年年漲，物價也不落人後，今年豬價更是漲翻天，但什麼都在漲價，唯獨火車票20年幾乎沒有漲價，觀察者網報導，火車票不漲價的原因讓人感慨。

報導指出，2005年從鄭州開往北京的K180次列車，硬座、硬臥、軟臥票價分別是人民幣94元、175元、252元。而這趟列車到2018年時還在運行，票價分別是人民幣93元、163元、251元。

票價的差別不在數字，而是以河南的平均工資計算，2005年大概要兩天半的工資，才能夠買一張鄭州到北京的硬座車票。而到2018年時，一天的工資差不多可以買兩張硬座車票了。這對勞務輸出大省的河南來說，人口流動頻密，低價火車票兜着底，交通支出才不至於漲到天上去。

大陸火車票能持續20年不漲價，恐怕全世界絕無僅有，北京交通大學中國交通運輸價格研究中心主任李文興表示，可以視為打造出「社會主義市場立體型」的鐵路運營體系。

觀察者網報導，大陸目前中國鐵路定價有三種模式，政府定價，政府指導價和市場價。火車票價是根據基礎票價，結合車速、車型和鋪位等因素計算而來的。

高鐵來說，高鐵投資金額巨大、回收週期長，行業負債率高、利息負擔重，面對每年人民幣8000多億融資需求，有必要利用社會資本投資建設鐵路。也因此，高鐵上市也在穩步推進。比如最賺錢的京滬高鐵在10月22日已向證監會遞交了上市申請。

這也意味高鐵在今後會持續調整優化價格運營。不過普速列車依舊會低票價虧本運行。

普速列車的硬座、硬臥依然採取政府定價模式，由發改委行使定價權；而鐵路貨運則採取政府指導價，由政府和企業商定一個價格，允許在這一價格基礎上浮15％，下調則不限。

大陸火車票能持續20年不漲價，恐怕全世界絕無僅有。本報資料照片
大陸火車票能持續20年不漲價，恐怕全世界絕無僅有。本報資料照片
分享

票價高鐵列車

延伸閱讀

上海合晶 將申請科創板掛牌

昌贛高鐵開通 江西實現市市通動車

黔常鐵路開通 長沙至張家界更便捷

武廣高鐵運營10年 運客破5億人次

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

2019-12-27 10:42

中歐班列「長安號」 西安至波蘭斯瓦夫庫夫開通

2019-12-27 01:58

昌贛高鐵開通 江西實現市市通動車

2019-12-27 01:58

黔常鐵路開通 長沙至張家界更便捷

2019-12-27 01:58

南航昆明至巴基斯坦首條航線 通樂

2019-12-27 01:58

大陸最大鮮活水產品暫養機場 在西安

2019-12-27 01:58

武廣高鐵運營10年 運客破5億人次

2019-12-27 01:57

重慶716根竹子橋 獲英國建築界奧斯卡獎

2019-12-26 22:21

世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

2019-12-26 20:06

瑪莎拉蒂與百萬貂皮大衣著火 網友調侃：名車不宜載貨

2019-12-26 19:21

平安夜鬧離婚 丈夫法院外殘忍將妻子頭砍下

2019-12-26 18:01

21樓拋下牛奶盒 熊孩子砸傷老人判賠

2019-12-26 17:26

留英兒才剛返家過年 廣東高管一家6口葬身火海

2019-12-26 16:34

只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28

與投資人達協議 王思聰認賠近20億人民幣損失

2019-12-26 16:24

陸交通部：明年鐵路投資新台幣3.4兆、公路水路7.7兆

2019-12-26 15:22

李小龍女兒告速食店侵權 索賠逾8.6億

2019-12-26 14:31

故宮開始掛春聯了 和老百姓家的有啥不一樣？

2019-12-26 14:22

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

1500人 內蒙挑戰-40℃跑馬拉松

2019-12-26 04:40

古蜀文物玩新創 擄獲墨國人

2019-12-26 04:39

長三角10城 城軌APP互通

2019-12-26 04:38

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

陸男「殺妻騙保」在泰判無期 網友：死個壞人這麼難

2019-12-25 19:47

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

2019-12-25 16:38

被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

2019-12-25 16:19

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

2019-12-25 15:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

班克西作品登港 諷警塗鴉受矚目

2019-12-25 14:22

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51
看更多

熱門文章

清潔工被要求向狗鞠躬道歉 警方到場卻出現神逆轉

2019-12-26 14:27

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

平安夜鬧離婚 丈夫法院外殘忍將妻子頭砍下

2019-12-26 18:01

只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28

重慶716根竹子橋 獲英國建築界奧斯卡獎

2019-12-26 22:21

男子電梯踩空「30樓墜至8樓」 徒手抓住鋼索保命

2019-12-26 17:38

世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

2019-12-26 20:06

大陸火車票20年不漲價 原因讓人感慨

2019-12-27 09:47

港警變相凍結款 「星火」燎燒匯豐

2019-12-26 13:47

女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

2019-12-27 10:42

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

陸客自由行重返台灣？港媒：明年1月11日後見分曉

2019-12-26 11:38

學者預期：蔡英文總統連任兩岸關係將更惡化

2019-12-26 15:25

反送中後 1/3港企有意回流設廠

2019-12-26 11:31

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top