女兒早戀20歲大學生 父氣憤疑殘殺男友割頸燒屍

據稱牛X杰與女友是玩遊戲認識，雙方交往一年。（影片截圖） 分享 facebook

北京一名20歲男大學生疑遭女友父親襲擊，連捅多刀，導致失血過多死亡，兇手事後更在屋苑樓梯間燒屍；死者家屬悲痛地表示，警方仍在調查，真相不明，「我們想給孩子討回公道再處理後事。」

據《紅星新聞》報導，死者牛X杰的父親本月9日早上收到從兒子手機撥打的來電，來電者聲稱是牛X杰的徐姓女友父親，要求牛父馬上由內蒙古趕到北京「處理2個小孩之間的事」。牛父掛斷電話後，立即與舅子驅車8、9個小時抵達北京，但一直再未能聯絡上兒子及徐父；翌日二人前往牛X杰就讀的北京社會管理職業學院瞭解情況，透過翻看附近監視器片段，發現在宿舍和學校門外，均拍到牛X杰及另一名男子的身影，牛父決定報警求助。

警方其後比對照片，確認帶走牛X杰的男子地址並致電，對方在電話中聲稱牛X杰砍傷其女兒後逃走；警方馬上派人前往上址調查，據稱，徐父曾現身警局且怒氣沖沖地質問牛父，指責牛X杰割傷其女兒的手。牛父表示，徐父留有短髮，當時穿著咖啡色外套，揹著雙肩包，但不明他為何要求給予100萬元人民幣（新台幣約429萬元）。

然而，11日凌晨，牛父接獲警方通知，朝陽區呼家樓新苑小區發生一宗火警，牛X杰的屍體在樓梯間被發現，「（孩子）已看不出五官」，其後徐父被警方拘捕。對於兒子的死，牛父百思不得其解，死亡報告顯示，死者被人用利器多次襲擊頸部和腹部，導致右頸內動脈及肝臟破裂，出現失血性休克死亡，然後遭焚屍。

鞋帶綁手 宿舍內被帶走

據死者同宿舍的同學透露，本月9日一名男子曾進入宿舍尋找牛X杰，然後一同離開，「牛X杰下床穿鞋的時候，該名男子拆下他的一根鞋帶，從背後綁他的手，他沒有反抗。」

該名同學心知不妙，馬上尾隨，並發現一名帶著小孩的女子，當見到眾人攔計程車，他連忙上前追問：「要去哪？」男子答道：「沒事兒，我們找個地方聊聊。」而牛X杰亦謂：「沒事兒、沒事兒。」同日下午同學再致電牛X杰，他只簡單交代正在吃飯，然後再沒有消息。

報導稱，牛X杰的16歲姓徐女友是北京某高中學生，二人是玩遊戲認識，交往一年，感情穩定。傳媒翻查牛X杰的微信朋友圈，發現貼文內容大部分與徐女有關。對於女方父母是否知道這段戀情，牛父並不肯定，而牛X杰的舅父猜測，徐父當日或因二人交往問題，前往學校尋找牛X杰，「覺得自己女兒年紀小吧，這種早戀的行為可能會讓對方父母生氣。」

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文章授權轉載自《香港01》