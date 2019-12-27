武廣高鐵運營10年 運客破5億人次

2009年12月26日，武廣高鐵開通運營，今年12月25日，首列運行的G77乘務員在列車上與乘客一起為G77次列車慶生十周年。 新華社 分享 facebook 12月26日是武廣高鐵開通運營十年。10年來，武廣高鐵總運客量破5億人次，日均運客超過15萬人次，單日運客最高紀錄突破27萬人次。

中新社報導，武廣高鐵是世界最長高鐵京廣高鐵南段，自2009年12月26日開通以來，這一公交化、快速化、大能力的黃金通道，使珠三角城市群、長株潭城市群、武漢城市群有機連為一體，成為廣東、湖南、湖北沿線15城人流、物流的便捷通道。 中國鐵路廣州局集團有限公司（以下稱廣鐵集團）介紹，10年來，鐵路部門根據旅客出行規律，編製了日常、周末和高峰期等運行圖，以適應不同時期旅客乘車需求。武廣高鐵共開行50多萬趟動車組，安全行駛5億多公里，最短發車間隔僅5分鐘。

「不斷刷新的數據，不僅折射了湖廣沿線人員交流和資源配置的巨大需求，也反映了武廣高鐵已成為粵湘鄂三省之間一條客流穩定、人氣旺盛的交通要道」。廣鐵集團黨委副書記、副董事長方鐵壁說。

目前，武廣高鐵已與10多條已建成高鐵連接，不僅大大提升了乘車環境和出行品質，同時也在改變人們的生活和思維方式，成為民眾出行主力軍。

廣鐵集團介紹，從開通初期的商務、旅遊等中高端客流及短途旅遊客流，而今，武廣高鐵的客流成分，已逐步擴大到普通消費群體、務工人員、學生和往返於各城市之間的城際探親客流。