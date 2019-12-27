黔常鐵路開通 長沙至張家界更便捷

重慶黔江至湖南常德鐵路（下稱，黔常鐵路）12月26日開通運營，長沙等地至著名旅遊景區張家界將更加便捷。

中新社報導，黔常鐵路起於重慶市黔江區，向東經湖北恩施土家族苗族自治州咸豐縣、來鳳縣，湖南湘西土家族苗族自治州龍山縣、張家界市桑植縣、永定區，終至常德市，線路全長335公里，為國鐵I級雙線客貨共線鐵路，全線共設黔江、咸豐、來鳳、龍山北、桑植、張家界西、牛車河、桃源、常德9座客運車站，動車組列車初期運營時速200公里。 國鐵集團表示，黔常鐵路開通初期，鐵路部門將安排開行動車組列車8對。2019年12月30日大陸鐵路運行圖調整後，將安排開行動車組列車日常線12對、高峰線8對，還將開行普速列車7對。黔江至常德3小時9分可到達，長沙至張家界的運行時間將壓縮至2小時40分。

國鐵集團表示，黔常鐵路是中國「八縱八橫」高速鐵路網重慶至長沙至廈門主通道的重要組成部分，線路在黔江站與重慶至懷化鐵路連接，在張家界與焦作至柳州鐵路、正在建設的張吉懷鐵路連接。其與在建的長沙至益陽至常德鐵路和即將開工建設的重慶至黔江鐵路，共同構成重慶至長沙快速客運通道。

這一鐵路的建成通車，填補了渝、鄂、湘三省市交界地區鐵路網空白，進一步完善了中國中西部地區鐵路網結構，將極大便利沿線民眾出行，加快沿線旅遊產業發展和礦產資源開發，對促進革命老區、少數民族地區經濟社會發展，加快實現脫貧攻堅目標，具有十分重要的意義。