昌贛高鐵開通 江西實現市市通動車

修建五年的京港高鐵南昌至贛州段（以下簡稱「昌贛高鐵」）26日開通運營，井岡山革命老區、贛南等原中央蘇區正式邁入高鐵時代，江西省實現市市通動車。

中新社報導，京港高鐵昌贛段線路全長418公里，設計時速350公里，設南昌、豐城東、樟樹東、新干東、峽江、吉水西、吉安西、泰和、萬安縣、興國西、贛縣北、贛州西等13座車站，初期運營時速300公里。

京港高鐵昌贛段開通運營初期，鐵路部門將安排開行動車組列車18對，南昌至贛州間最快運行時間1小時45分。2019年12月30日全國鐵路運行圖調整後，將安排開行動車組列車日常線31對、周末線2對、高峰線5對。

鐵路部門表示，京港高鐵昌贛段的開通運營，將極大便利革命老區民眾出行，促進老區紅色革命文化傳承和綠色旅遊資源開發，對助力沿線經濟社會發展，加快老區脫貧攻堅步伐，具有重要意義。

當中的吉安西站到井岡山距離僅約100公里。井岡山被譽為「中國革命搖籃」，承載了中國共產黨人的初心和使命，孕育了薪火相傳的井岡山精神。

在吉安西站，取意於井岡山五指峰設計的站房，如同矗立於雲海之間，格外醒目大氣。再加上廣場上種植的杜鵑花樹等眾多紅色元素，這座車站的氣質顯得與眾不同。

昌贛高鐵是中國「中長期鐵路網規劃」（八縱八橫）高速鐵路南北高鐵重要通道—京港高鐵的重要組成部分。它的開通，在江西省形成了以南昌為中心的「十」字快速鐵路網，構建起鄱陽湖地區與粵港澳大灣區之間的快捷交通運輸通道。