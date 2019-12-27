中歐班列「長安號」 西安至波蘭斯瓦夫庫夫開通

日前，中歐班列「長安號」西安至波蘭斯瓦夫庫夫列車從西安港出發，這是首列從中國阿拉山口出境後，通過寬軌直達歐洲腹地的中歐班列。

該班列從阿拉山口出境，途經哈薩克、俄羅斯、烏克蘭，從烏克蘭與波蘭的邊境口岸赫魯別舒夫入境，全程運距9478公里，預計全程運行10天左右。

該班列全程僅需在阿拉山口換裝一次，入境哈薩克後搭乘寬軌，一路直達波蘭的國際鐵路貨運集散站斯瓦夫庫夫，較傳統從波蘭馬拉舍維奇港口再換乘標準軌道入境，減少了一次換裝，節約1至2天的換裝及等待時間。

該班列到達斯瓦夫庫夫後，向東南歐周邊國家分撥可直接搭乘集裝箱卡車，時效更快，成本更優。