重慶716根竹子橋 獲英國建築界奧斯卡獎

重慶一處只有三百人左右的小村子裡，建了一座20米長的小竹橋，遠看甚至有些土，但竟獲得2019年英國RICS中國年度大獎評委會特別獎。

被稱為「建築領域奧斯卡」的RICS（英國皇家特許測量學會），有著140多年的歷史，更是整個建築行業中專業認可的最高成就。重慶這座看似毫無特色的毛竹橋，獲得大獎的主因是，最普通但也最別致的特點，它取材自村裡隨處可見的竹子，沒有絲毫鋼筋水泥的痕跡，沒有任何橋墩，卻能牢牢地架設於溪水之上。

村裡人經常用毛竹做農具，背簍、竹篩，但用竹子造橋，很多人起初也不相信，甚至認為簡直就是天方夜譚。但這座取名「一心橋」的橋，是用整整716根毛竹搭建而成，不僅屹立溪水上任憑風吹雨打不動搖，而且至少可存活20年

新華網報導，建造這座橋的是一個叫邵長專的年輕人，以及香港中文大學、北京清華大學、重慶交通大學及重慶大學等研究團隊的成果。十年前邵長專跟著學校到雲南的貧困村發現很多學童都要涉水過河才能上學，而且水流經常湍急非常危險，冬天還得脫下鞋襪在冰冷的河水過河，他心想如何能幫助這些孩童。

邵長專回學校後與團隊開始研究，世界三分之一的竹子都在中國，人們卻總在和木材死磕，相比樹木，竹子只要三五年便長好了，更不用昂貴的運輸。但中國的竹子品種就有250多個，為了找出最合適的竹子，邵長專和團隊花費了整整五年時間，最終找到了毛竹，不僅在許多農村隨處可見，更重要的是，隨風搖擺的毛竹，僅僅巴掌大的小竹筒，能承受15噸的重壓。

此外，為了讓竹子「長命」，不被風蝕、蟲蛀、水沖發黴，他們更是做了無數次試驗，只希望讓竹子活得更久一點，過程中數不清經歷了多少次失敗，在經歷過各種高溫處理後，能毫無傷害地被使用至少20年。且在老師傅們的協助下，讓薄脆的竹子變得像木頭一樣堅實，最終成功在重慶渝北區興隆鎮杜家村搭建這座竹橋。