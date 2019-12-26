親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

2019-12-26 20:06聯合報 記者陳言喬／即時報導

大陸一項重大工程又有新進展，跨越長江的江蘇鎮江的五峰山長江大橋26日合龍，預計明年(2020年)通車啟用。這條橋全長6409米，下層為4線高速鐵路，上層為雙向8車道高速公路，是大陸第一座公鐵兩用懸索橋，也是世界第一條高鐵懸索橋。

大橋的橋北位於鎮江市丹徒區高橋鎮，橋南位於鎮江市新區五峰山腳下。大橋主跨達1092米，是世界荷載最大的公鐵兩用懸索橋，其搭載的公路、鐵路車道數量和重量，都分別遠遠超過國際同類橋梁，刷新多項世界紀錄。

大橋全長6409米，採用單跨懸吊鋼桁梁懸索結構。上層為8車道高速公路，設計速度每小時100公里；下層為4線高速鐵路，設計速度每小時250公里。

鎮江五峰山長江大橋將是連鎮鐵路(連雲港至鎮江)和京滬高速公路的過江通道，明年這兩大交通基礎設施完工通車，揚州首先從交通上實現了與蘇南接軌，融入了上海一小時經濟圈中。無論連鎮鐵路過江對接京滬線，還是對接京滬高鐵，揚州到上海的路程將只有一個多小時。

而連雲港至南京將由目前的8小時縮短至2小時左右，連雲港至上海也由11小時縮短至3小時左右，揚州、鎮江等地將融入上海1小時經濟圈。

大陸首座公鐵兩用懸索橋五峰山長江大橋26日合龍。(中新社)
大陸首座公鐵兩用懸索橋五峰山長江大橋26日合龍。(中新社)
分享
鎮江五峰山長江大橋全長6409米，主跨1092米。方便下方長江船舶通行。(中新社...
鎮江五峰山長江大橋全長6409米，主跨1092米。方便下方長江船舶通行。(中新社)
分享

上海高速公路車道

延伸閱讀

搶高鐵春節票官網塞爆 前4分鐘完成7.5萬張...

影／清寧橋連接頭份、竹南交通動脈 30日開放...

比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞...

跨海鐵路通克里米亞 俄延伸影響力

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

瑪莎拉蒂與百萬貂皮大衣著火 網友調侃：名車不宜載貨

2019-12-26 19:21

平安夜鬧離婚 丈夫法院外殘忍將妻子頭砍下

2019-12-26 18:01

21樓拋下牛奶盒 熊孩子砸傷老人判賠

2019-12-26 17:26

留英兒才剛返家過年 廣東高管一家6口葬身火海

2019-12-26 16:34

只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28

與投資人達協議 王思聰認賠近20億人民幣損失

2019-12-26 16:24

陸交通部：明年鐵路投資新台幣3.4兆、公路水路7.7兆

2019-12-26 15:22

李小龍女兒告速食店侵權 索賠逾8.6億

2019-12-26 14:31

故宮開始掛春聯了 和老百姓家的有啥不一樣？

2019-12-26 14:22

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

1500人 內蒙挑戰-40℃跑馬拉松

2019-12-26 04:40

古蜀文物玩新創 擄獲墨國人

2019-12-26 04:39

長三角10城 城軌APP互通

2019-12-26 04:38

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

陸男「殺妻騙保」在泰判無期 網友：死個壞人這麼難

2019-12-25 19:47

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

2019-12-25 16:38

被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

2019-12-25 16:19

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

2019-12-25 15:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

班克西作品登港 諷警塗鴉受矚目

2019-12-25 14:22

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

入座慈禧宮廷火車 上海餐廳感受歷史情懷

2019-12-24 19:47

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45
看更多

熱門文章

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

清潔工被要求向狗鞠躬道歉 警方到場卻出現神逆轉

2019-12-26 14:27

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

平安夜鬧離婚 丈夫法院外殘忍將妻子頭砍下

2019-12-26 18:01

只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

李小龍女兒告真功夫 索賠超8.6億

2019-12-26 09:06

蔣經國長孫新書諷今：首長下鄉就鑽進宮廟

2019-12-25 23:54

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18

學者預期：蔡英文總統連任兩岸關係將更惡化

2019-12-26 15:25

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

陸客自由行重返台灣？港媒：明年1月11日後見分曉

2019-12-26 11:38

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

2019-12-26 20:06

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

反送中後 1/3港企有意回流設廠

2019-12-26 11:31

故宮開始掛春聯了 和老百姓家的有啥不一樣？

2019-12-26 14:22

在陸購屋 兩岸居民享同等待遇

2019-12-26 04:48

男子電梯踩空「30樓墜至8樓」 徒手抓住鋼索保命

2019-12-26 17:38

人民幣中間價升值逾200點 創近五個月新高

2019-12-26 10:49

瑪莎拉蒂與百萬貂皮大衣著火 網友調侃：名車不宜載貨

2019-12-26 19:21

不滿干涉！陸嗆美不得實施國防授權法案涉華消極條款

2019-12-26 15:58

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

伊中俄首度聯合軍演 陸派「西寧號」導彈驅逐艦

2019-12-26 15:48

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

港警變相凍結款 「星火」燎燒匯豐

2019-12-26 13:47

男子街頭暴打女子還嗆「去報警啊」 一旁路人淡定滑手機

2019-12-25 22:31

大陸修訂外資銀行管理條例細則 取消人民幣業務審批

2019-12-25 22:02

曝港警內部規定 美媒指責濫用暴力屢見不鮮

2019-12-25 21:50

陸廢紙原材料短缺 紙價看漲

2019-12-26 00:56

中國密碼法將上路 分析：為控制區塊鏈而部署

2019-12-26 04:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top