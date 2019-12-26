世界第一條高鐵懸索橋 江蘇鎮江長江公鐵大橋合龍

大陸一項重大工程又有新進展，跨越長江的江蘇鎮江的五峰山長江大橋26日合龍，預計明年(2020年)通車啟用。這條橋全長6409米，下層為4線高速鐵路，上層為雙向8車道高速公路，是大陸第一座公鐵兩用懸索橋，也是世界第一條高鐵懸索橋。

大橋的橋北位於鎮江市丹徒區高橋鎮，橋南位於鎮江市新區五峰山腳下。大橋主跨達1092米，是世界荷載最大的公鐵兩用懸索橋，其搭載的公路、鐵路車道數量和重量，都分別遠遠超過國際同類橋梁，刷新多項世界紀錄。

大橋全長6409米，採用單跨懸吊鋼桁梁懸索結構。上層為8車道高速公路，設計速度每小時100公里；下層為4線高速鐵路，設計速度每小時250公里。

鎮江五峰山長江大橋將是連鎮鐵路(連雲港至鎮江)和京滬高速公路的過江通道，明年這兩大交通基礎設施完工通車，揚州首先從交通上實現了與蘇南接軌，融入了上海一小時經濟圈中。無論連鎮鐵路過江對接京滬線，還是對接京滬高鐵，揚州到上海的路程將只有一個多小時。

而連雲港至南京將由目前的8小時縮短至2小時左右，連雲港至上海也由11小時縮短至3小時左右，揚州、鎮江等地將融入上海1小時經濟圈。