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21樓拋下牛奶盒 熊孩子砸傷老人判賠

2019-12-26 17:26世界日報 中國新聞組／北京26日電

近年來，高空墜物事故頻發。海南七旬老人紀某被9歲男童從21樓拋出的盒裝牛奶砸傷。經鑑定，紀某身體損傷構成十級傷殘（中國傷殘等級分為十級，第十級意謂日常活動能力等部分受限），瓊中法院審結判男童監護人賠償7萬餘元（約9982美元）。

新華網報導，老人紀某是吉林人，退休後與丈夫來到海南省瓊中黎族苗族自治縣灣嶺鎮某小區居住生活。

2019年1月22日早上，小區老年模特隊在樓下走模特步時，突然從樓上扔下來三盒紙盒包裝的牛奶，其中第二盒砸中紀某的頭部。

經排查，牛奶盒是一戶租戶家的9歲男孩袁童某從21層住房窗戶扔下來的。當天下午，紀某在男孩家屬的陪同下到屯昌協和醫院門診治療。該院初步診斷為，頭部外傷，頸椎體向前滑脫。

2019年2月21日，紀某感覺頸椎不適，便到海南省人民醫院就診，被該院診斷為頸椎不穩，脊髓型頸椎病，並建議其住院治療。紀某採取門診治療的方式，先後到海南省人民醫院，海南省醫學院第一、第二附屬醫院（含烏石分院），海口市人民醫院，瓊中人民醫院等醫院治療，同時在藥店自購藥品進行治療。

紀某經多次與男孩家屬協商醫療費用賠償事宜，但因為雙方就賠償數額爭議較大，無法協商一致解決，紀某遂向法院提起訴訟。

法院審理認為，被告一方因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任。而袁童是限制行為能力人，其所實施的民事侵權行為應由其監護人即父母承擔民事責任。法院判決男孩的監護人向紀某賠償各項損失共計7萬餘元。

北京事故

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