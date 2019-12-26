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留英兒才剛返家過年 廣東高管一家6口葬身火海

2019-12-26 16:34世界日報 中國新聞組／北京26日電

廣東省中山市古鎮鎮江南一處小區22日發生火災，一家6口葬身火海，其中，房主兒子留學海外，剛回家準備過年；兩個平時住校的女兒，也是周末才剛回到家。一家6口好不容易能在周末團聚，卻遇上火災同葬火場，親友悲痛，也讓網友唏噓不已。

紅星新聞報導，中山市消防支隊22日獲報江南海岸花園火警，調派6個中隊13台消防車65名消防指戰員抵達現場救火，明火撲滅後，火場搜出了6名遇難者，死者為屋主（2401房）區姓夫婦，一兒兩女和區某的母親。

江南海岸花園屬於複式住宅，現場的住戶稱當時火勢很猛烈，「玻璃已經燒破了，火舌燒出窗外，空調外機也著火了，還聽到鞭炮爆炸的聲音，有可能是他們為了冬至提前買回來的」。火勢撲滅後，B1棟24、25層樓房窗戶均被熏黑。窗戶框架斷裂脫落、玻璃碎裂，窗台上裸露在外的空調箱已燒焦變形，樓下空地區域則拉起了警戒線。

報導指出，發生火災的區姓屋主夫婦今年均46歲，兒子21歲，此前一直在英國留學，「前幾天剛回來，說是要陪家人過新年」，兩個女兒也才13歲、15歲，平時都是住校，只有周末才在家。而區姓屋主的父親多年前已去世，母親跟著兒子同住。

據天眼查顯示，區男不僅擔任14家公司的法定代表人，還是18家公司的高管。他的妻子除在中山市某彩印廠擔任法定代表人外，也是另兩家電器公司的法定代表人和8家公司的股東及高管。

關於火災起因，網上一度傳為充電寶爆炸起，中山市消防救援支隊的工作人員表示，目前起火原因還在取證過程中，無法判斷是否由充電寶引起。中山市已成立事故處理專責小組調查起火原因。

廣東中山市一處小區發生火災，夜裡火舌竄天，並傳出爆炸聲，區姓屋主一家6口葬生火海...
廣東中山市一處小區發生火災，夜裡火舌竄天，並傳出爆炸聲，區姓屋主一家6口葬生火海，圖為夫妻與2名女兒的合照。圖／取自紅星新聞
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廣東中山市一處小區發生火災，夜裡火舌竄天，並傳出爆炸聲，區姓屋主一家6口葬生火海...
廣東中山市一處小區發生火災，夜裡火舌竄天，並傳出爆炸聲，區姓屋主一家6口葬生火海。圖／取自影片截圖
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