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只當86天「千億首富」！豬價下跌 他的身家大縮水

2019-12-26 16:28世界日報 中國新聞組／北京26日電

豬周期推動下，牧原股份秦英林夫婦一度登上河南千億首富寶座，身家更一度高達1290...
豬周期推動下，牧原股份秦英林夫婦一度登上河南千億首富寶座，身家更一度高達1290億（人民幣，下同，約185億美元）。圖取自／紅星新聞
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養豬致富！豬周期推動下，牧原股份秦英林夫婦一度登上河南千億首富寶座，身家更一度高達1290億（人民幣，下同，約185億美元）。但秦英林只當了86天的千億富豪，隨著豬價下降，秦英林夫婦25日的身家剩998億，不足千億。

紅星新聞報導，25日股市收盤，牧原股份下跌0.75%，報78.18元／股，市值1690億。

牧原股份三季報顯示，秦英林夫婦直接和間接持有牧原股份約12.77億股，據此計算，秦英林夫婦身家約為998億元，依然是河南首富，也依然是養豬界首富，但不再是「千億富豪」。

據報導，1989年大學畢業後，秦英林被分配到河南南陽一家食品公司工作，第二年他與同為公務員的錢瑛結為伉儷。1992年，秦氏夫婦扔掉鐵飯碗，決定全身心投入到養豬大業。

2014年1月28日，秦英林迎來養豬生涯首個高光時刻，牧原股份登陸深交所，當日收盤，牧原股份漲停，總市值83.88億。這一年，在胡潤中國富豪榜上，秦英林夫婦登上河南首富之位。

報導說，進入2019年，在超級「豬周期」的推動下，豬價曾一路看漲，牧原股份的股價也水漲船高，年初尚為28.71元，至8月27日，牧原股份收盤報78.32元。夫婦二人的身價在這一天達到1000.15億。這是秦氏養豬27年來，身價首次衝破千億大關，成為河南本土企業中唯一一個千億富豪。

據報導，10月29日，牧原股份股價漲至101.03元高位，市值高達2184億，秦英林夫婦身家更是衝至1290億。但在國家調控之下，2019年11月以來，豬價逐漸走低，牧原股份股價日漸回落。隨著豬價下降，牧原股份股價開始下行。25日股市收盤，秦英林夫婦身家縮水292億至998億，起起伏伏之間，秦氏只當了86天的千億富豪。

豬價北京公務員人民幣

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