與投資人達協議 王思聰認賠近20億人民幣損失

王思聰（圖中）與熊貓互娛投資人的糾紛暫告一段落。圖取自／微博 分享 facebook

王思聰與熊貓互娛投資人的糾紛暫告一段落。普思資本26日發布消息稱，經過近兩個月、幾十輪的商談，普思投資與數十位投資人已全部達成協議，所有投資人都得到了賠償，熊貓互娛近人民幣20億的巨額投資損失，全部由普思投資及實控人自己承擔。

澎湃新聞報導，普思投資實控人為首富王健林之子王思聰。熊貓互娛是王思聰2015年投資的直播項目，後因發展困境於2019年3月關閉服務器遣散員工。王思聰也因與熊貓互娛投資人的糾紛，11月初被法院多次列為被執行人且限制了消費。

綜合報導，向北京法院提請仲裁糾紛的企業為嘉興璟字悌為股權投資基金，另成都柿子君文化傳媒有限公司、瀋陽市睿凡傳媒有限公司和西安北國文化傳媒有限公司在上海法院提出服務合同糾紛訴訟。但近日這四件訴訟均被撤回，王思聰的限制消費令也被撤銷。

報導指出，在熊貓互娛創業中，普思投資實控人為熊貓互娛投資者提供了連帶擔保，導致公司債務牽扯到個人。由於要對所有投資者協商賠償標準並逐一簽訂協議，所以沒有對單個投資者先行賠付。

普思投資還表示，普思近年投資幾十個項目大部分是成功的，不能因為熊貓互娛單個項目的創業失敗，就說成是普思投資及實控人整個創業的失敗。普思投資及實控人將誠實守信，繼續創業。