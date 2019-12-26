陸交通部：明年鐵路投資3.4兆，公路水路7.7兆

大陸交通部部長李小鵬今（26）日在2020年全國交通運輸工作會上表示，明年交通運輸將完成鐵路投資人民幣8,000億元（約新台幣3.4兆元），公路水路投資1.8兆元（約新台幣7.7兆元），民航投資900億元。

澎湃新聞報導，在年度工作會議上，交通部還明訂2020年將達成以下主要目標：在2019年實現具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路基礎上，2020年實現具備條件的建制村通客車。貨櫃鐵水聯運量增長12%以上。鄉鎮快遞網點覆蓋率達到98%。全面完成十三五規劃各項目標任務。

交通部預計，在營商環境一步優化的背景下，今年全年交通領域降低物流成本將達人民幣800億元，民航減稅降費達90億元。

此外，今年預計完成交通固定資產投資人民幣3兆2,135億元，預計新增鐵路8,000公里、公路33萬公里，高等級航道385公里、民用運輸機場5個，郵政快遞服務網點和智慧投遞終端建設加快。

在運輸服務能力方面，交通部預計今年全年完成營業性貨運量491億噸，營業性客運量132.9億人，275個地級以上城市實現交通一卡通互聯互通，建成100個司機之家。

李小鵬表示，今年交通運輸行業服務國家重大戰略實施成效明顯。