親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

虎航函館飛台灣上演「大怒神」！空服員被拋飛

故宮開始掛春聯了 和老百姓家的有啥不一樣？

2019-12-26 14:22聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

今（26）日臘月第一天，北京故宮開始「貼」春聯了。不過，故宮的春聯和老百姓家的不一樣，故宮春聯不用糊紙貼在門上，而是掛上貼好春聯的木匾；而且春聯不一定是喜氣洋洋的大紅色，有的還是白春聯。

進入臘月，春節的腳步近了，北京故宮230處大門與宮殿都將陸續「貼」春聯、迎門神。北京日報報導，其實，故宮「貼」春聯這項傳統習俗一度消失，去年才開始恢復。

目前北京故宮「貼」的春聯，均是「乾隆」書，總計有116種，春聯的文辭都來源於故宮博物院院藏文物中的對聯，以及檔案、《楹聯叢話》（道光二十年桂林署齋刻本）、《養吉齋叢錄》（光緒刻本）。

北京日報報導，令人好奇的是，在故宮「貼」春聯，實際上不是貼，而是掛的。這是因為各宮殿的大門上都有數量不等、大小不一的門釘，春聯門神無法像百姓家一樣直接貼在門板、門框上，所以需要製作好邊框後，懸掛在門上或宮殿的柱子上。

宮裡的春聯還有一點和普通人家的不一樣。民間春聯都是紅底的，但宮裡春聯卻有白底。這是因為宮內大多紅牆、紅柱子，白底才好對比；另外也因為古人的名刺（名片）就以白紙製成的為貴；還有一說，傳統上漢族的春聯、門神用紅紙才喜慶熱烈，而滿族習俗則是尚白，在清代，皇家與宗室就常貼白春聯和白門神。用墨筆寫在白絹上，再制作好邊框，懸挂在宮門朱紅色的柱子上，一樣充滿年味。

臘月起北京故宮開始「貼」春聯。取自人民網
臘月起北京故宮開始「貼」春聯。取自人民網
分享
目前北京故宮「貼」的春聯，均是「乾隆」書，總計有116種。取自大陸央視
目前北京故宮「貼」的春聯，均是「乾隆」書，總計有116種。取自大陸央視
分享
故宮春聯不一定是喜氣洋洋的大紅色，有的還是白春聯。取自鳳凰網
故宮春聯不一定是喜氣洋洋的大紅色，有的還是白春聯。取自鳳凰網
分享

春聯北京故宮文物

延伸閱讀

桃園庚子金鼠年春聯 亮相

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐發票送春聯

桃園庚子春聯30日發送 名師揮毫具藝術價值

鄭文燦公布桃園庚子年春聯 30日起免費索取

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸交通部：明年鐵路投資3.4兆，公路水路7.7兆

2019-12-26 15:22

李小龍女兒告速食店侵權 索賠逾8.6億

2019-12-26 14:31

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

1500人 內蒙挑戰-40℃跑馬拉松

2019-12-26 04:40

古蜀文物玩新創 擄獲墨國人

2019-12-26 04:39

長三角10城 城軌APP互通

2019-12-26 04:38

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

陸男「殺妻騙保」在泰判無期 網友：死個壞人這麼難

2019-12-25 19:47

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

2019-12-25 16:38

被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

2019-12-25 16:19

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

2019-12-25 15:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

班克西作品登港 諷警塗鴉受矚目

2019-12-25 14:22

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

入座慈禧宮廷火車 上海餐廳感受歷史情懷

2019-12-24 19:47

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

喝不了半斤烈酒 碩士生別想進這個浙大教授的師門？

2019-12-24 16:54

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46

5兄妹爭1套房 父母骨灰盒被當垃圾扔了？

2019-12-24 16:45

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14
看更多

熱門文章

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

清潔工被要求向狗鞠躬道歉 警方到場卻出現神逆轉

2019-12-26 14:27

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

老闆請吃GODIVA巧克力卻遭換金莎 不知情同事反應超爆笑

2019-12-25 21:31

李小龍女兒告真功夫 索賠超8.6億

2019-12-26 09:06

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00

蔣經國長孫新書諷今：首長下鄉就鑽進宮廟

2019-12-25 23:54

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

陸客自由行重返台灣？港媒：明年1月11日後見分曉

2019-12-26 11:38

在陸購屋 兩岸居民享同等待遇

2019-12-26 04:48

12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21

反滲透法箭在弦上 陸委會再度與國台辦隔空交火

2019-12-25 18:58

安倍：東海不穩 日中關係不會真正改善

2019-12-25 20:36

陸委會千字文回嗆國台辦：顛倒黑白、做賊喊捉賊

2019-12-25 18:43

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

反送中後 1/3港企有意回流設廠

2019-12-26 11:31

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

2019-12-26 12:17

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

人民幣中間價升值逾200點 創近五個月新高

2019-12-26 10:49

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

流產後怕被罵 女子「偷嬰兒」謊稱是自己親生

2019-12-25 20:14

大陸修訂外資銀行管理條例細則 取消人民幣業務審批

2019-12-25 22:02

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top