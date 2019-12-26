故宮開始掛春聯了 和老百姓家的有啥不一樣？

今（26）日臘月第一天，北京故宮開始「貼」春聯了。不過，故宮的春聯和老百姓家的不一樣，故宮春聯不用糊紙貼在門上，而是掛上貼好春聯的木匾；而且春聯不一定是喜氣洋洋的大紅色，有的還是白春聯。

進入臘月，春節的腳步近了，北京故宮230處大門與宮殿都將陸續「貼」春聯、迎門神。北京日報報導，其實，故宮「貼」春聯這項傳統習俗一度消失，去年才開始恢復。

目前北京故宮「貼」的春聯，均是「乾隆」書，總計有116種，春聯的文辭都來源於故宮博物院院藏文物中的對聯，以及檔案、《楹聯叢話》（道光二十年桂林署齋刻本）、《養吉齋叢錄》（光緒刻本）。

北京日報報導，令人好奇的是，在故宮「貼」春聯，實際上不是貼，而是掛的。這是因為各宮殿的大門上都有數量不等、大小不一的門釘，春聯門神無法像百姓家一樣直接貼在門板、門框上，所以需要製作好邊框後，懸掛在門上或宮殿的柱子上。