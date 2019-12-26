因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

大陸寧波一位男子被公司解雇後，花了10元人民幣（約44元新台幣）買一張福彩，沒想到竟中了895萬人民幣（約3900萬新台幣）。聯合報記者林伯東／攝影，示意圖 分享 facebook 有些人在落魄或倒楣的時候，卻因此獲得了意想不到的大獎。大陸寧波一位男子被公司解雇後，花了10元人民幣（約44元新台幣）買一張福彩，沒想到竟中了895萬人民幣（約3900萬新台幣）。

根據「澎湃新聞」報導，大陸寧波市福彩中心表示，一名羅先生是位工人，常常要輪班工作，從2011年就開始買福彩「雙色球」，由於收入不高，因此每次都只買10元人民幣左右；15日，羅先生卻忽然被公司辭退，他認為自己並無犯什麼大錯，於是試著與老闆溝通，卻只得到「我也很為難，請互相理解」的答案。

羅先生在回家途中，路過了常去的彩券行，花了10元人民幣買了張「雙色球」彩券，平時他都是自選號碼，但當天的情緒已跌落谷底，於是選擇隨機選碼，隔天凌晨，失眠的羅先生正滑著手機看著開獎訊息時，發現自己的第二注號碼竟與當期的一等獎號碼一致，獎金共895萬人民幣，根據福彩中心表示，羅先生已領走獎金。

網友紛紛表示，「這下可以去嘲笑老闆了」、「中獎的都是有故事的人」、「得去感謝老闆，不然損失慘重」、「塞翁失馬，焉知非福啊！厲害厲害」、「可惜，中獎的不是我」、「從此站起来了」。

不過，也有不少網友質疑是造假或廣告，「廣告都連帶講故事了」、「編多少這種精彩故事，都改變不了彩票系统爛透了的事實。省省吧」、「又騙我買彩票」。