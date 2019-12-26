親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

提升準確投遞率！郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

因禍得福！陸男子被公司解雇 買彩券竟中3900萬元

2019-12-26 12:18聯合新聞網 綜合報導

大陸寧波一位男子被公司解雇後，花了10元人民幣（約44元新台幣）買一張福彩，沒想...
大陸寧波一位男子被公司解雇後，花了10元人民幣（約44元新台幣）買一張福彩，沒想到竟中了895萬人民幣（約3900萬新台幣）。聯合報記者林伯東／攝影，示意圖
分享
有些人在落魄或倒楣的時候，卻因此獲得了意想不到的大獎。大陸寧波一位男子被公司解雇後，花了10元人民幣（約44元新台幣）買一張福彩，沒想到竟中了895萬人民幣（約3900萬新台幣）。

根據「澎湃新聞」報導，大陸寧波市福彩中心表示，一名羅先生是位工人，常常要輪班工作，從2011年就開始買福彩「雙色球」，由於收入不高，因此每次都只買10元人民幣左右；15日，羅先生卻忽然被公司辭退，他認為自己並無犯什麼大錯，於是試著與老闆溝通，卻只得到「我也很為難，請互相理解」的答案。

羅先生在回家途中，路過了常去的彩券行，花了10元人民幣買了張「雙色球」彩券，平時他都是自選號碼，但當天的情緒已跌落谷底，於是選擇隨機選碼，隔天凌晨，失眠的羅先生正滑著手機看著開獎訊息時，發現自己的第二注號碼竟與當期的一等獎號碼一致，獎金共895萬人民幣，根據福彩中心表示，羅先生已領走獎金。

網友紛紛表示，「這下可以去嘲笑老闆了」、「中獎的都是有故事的人」、「得去感謝老闆，不然損失慘重」、「塞翁失馬，焉知非福啊！厲害厲害」、「可惜，中獎的不是我」、「從此站起来了」。

不過，也有不少網友質疑是造假或廣告，「廣告都連帶講故事了」、「編多少這種精彩故事，都改變不了彩票系统爛透了的事實。省省吧」、「又騙我買彩票」。

彩券行

延伸閱讀

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻...

刮刮樂熱賣帶動 台彩估業績將創史上第三高

影／女記者中樂透爽喊不幹了 結果只贏5千歐元

西班牙胖子樂透總獎金795億 彩券行歡慶開出...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

1500人 內蒙挑戰-40℃跑馬拉松

2019-12-26 04:40

古蜀文物玩新創 擄獲墨國人

2019-12-26 04:39

長三角10城 城軌APP互通

2019-12-26 04:38

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

陸男「殺妻騙保」在泰判無期 網友：死個壞人這麼難

2019-12-25 19:47

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

2019-12-25 16:38

被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

2019-12-25 16:19

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

2019-12-25 15:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

班克西作品登港 諷警塗鴉受矚目

2019-12-25 14:22

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

入座慈禧宮廷火車 上海餐廳感受歷史情懷

2019-12-24 19:47

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

喝不了半斤烈酒 碩士生別想進這個浙大教授的師門？

2019-12-24 16:54

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46

5兄妹爭1套房 父母骨灰盒被當垃圾扔了？

2019-12-24 16:45

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

星戰電影大陸沒人看…原因竟與文革有關

2019-12-24 11:00

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

2019-12-24 00:20
看更多

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00

老闆請吃GODIVA巧克力卻遭換金莎 不知情同事反應超爆笑

2019-12-25 21:31

李小龍女兒告真功夫 索賠超8.6億

2019-12-26 09:06

蔣經國長孫新書諷今：首長下鄉就鑽進宮廟

2019-12-25 23:54

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了？

2019-12-25 15:11

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

在陸購屋 兩岸居民享同等待遇

2019-12-26 04:48

反滲透法箭在弦上 陸委會再度與國台辦隔空交火

2019-12-25 18:58

安倍：東海不穩 日中關係不會真正改善

2019-12-25 20:36

陸委會千字文回嗆國台辦：顛倒黑白、做賊喊捉賊

2019-12-25 18:43

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

陸客自由行重返台灣？港媒：明年1月11日後見分曉

2019-12-26 11:38

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03

流產後怕被罵 女子「偷嬰兒」謊稱是自己親生

2019-12-25 20:14

大陸修訂外資銀行管理條例細則 取消人民幣業務審批

2019-12-25 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top