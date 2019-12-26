女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

大陸一名女大學生求醫希望增高，卻被無牌中醫師以「性交增高」為名強姦。圖片來源／ingimage 分享 facebook

騙徒手法層出不窮！大陸一名男子竟然利用女大學生想增高的心態，謊稱自己是一名中醫，游說她與男子性交即可長高，以此騙取女生與自己發生性關係。男子的騙案最後被揭發，並被判刑入獄4年3個月。

一名女大學生天生嬌小，爸爸的朋友在去年3月向她介紹大陸廣東中山市的劉醫師（劉男）給她看診。女大生因而於4月2日到達中醫診所表明來意，無牌行醫的劉男卻謊稱想增長的話，其中一個方法是與男性發生性關係，同樣方法甚至可以治療婦科疾病。在女大生求醫同時，劉男亦對她毛手毛腳。

翌日（3日）上午，女大學再次來到診所求醫，劉男對她毛手毛腳之餘還趁機強姦，到了下午劉醫師再次強姦女大生。直至同月7日，警察上門拘捕劉男。

法院直斥劉男「無視國家法律，違背婦女意志，強行姦淫婦女」，行為已經等同強姦罪。法院又指出受害人性格內向，即使被強姦後短時間內表現正常亦不可以否定被強姦的事實，而且數次作供都沒有明顯矛盾，細節差異相信只是被強姦時感到恐懼所致。

劉男一度聲稱自己被誣告，不過法庭認為受害人沒有誣告動機，兩人的微信對話紀錄更可以印證各人的證供，證明劉男的確曾以迷惑手段強姦受害人，加上身體檢查紀錄，判劉男強姦罪成監禁4年3個月。

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文章授權轉載自《香港01》