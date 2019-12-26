親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

怪怪的！柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全部缺席

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34香港01 卓柏安

大陸一名女大學生求醫希望增高，卻被無牌中醫師以「性交增高」為名強姦。圖片來源／i...
大陸一名女大學生求醫希望增高，卻被無牌中醫師以「性交增高」為名強姦。圖片來源／ingimage
分享

騙徒手法層出不窮！大陸一名男子竟然利用女大學生想增高的心態，謊稱自己是一名中醫，游說她與男子性交即可長高，以此騙取女生與自己發生性關係。男子的騙案最後被揭發，並被判刑入獄4年3個月。

一名女大學生天生嬌小，爸爸的朋友在去年3月向她介紹大陸廣東中山市的劉醫師（劉男）給她看診。女大生因而於4月2日到達中醫診所表明來意，無牌行醫的劉男卻謊稱想增長的話，其中一個方法是與男性發生性關係，同樣方法甚至可以治療婦科疾病。在女大生求醫同時，劉男亦對她毛手毛腳。

翌日（3日）上午，女大學再次來到診所求醫，劉男對她毛手毛腳之餘還趁機強姦，到了下午劉醫師再次強姦女大生。直至同月7日，警察上門拘捕劉男。

法院直斥劉男「無視國家法律，違背婦女意志，強行姦淫婦女」，行為已經等同強姦罪。法院又指出受害人性格內向，即使被強姦後短時間內表現正常亦不可以否定被強姦的事實，而且數次作供都沒有明顯矛盾，細節差異相信只是被強姦時感到恐懼所致。

劉男一度聲稱自己被誣告，不過法庭認為受害人沒有誣告動機，兩人的微信對話紀錄更可以印證各人的證供，證明劉男的確曾以迷惑手段強姦受害人，加上身體檢查紀錄，判劉男強姦罪成監禁4年3個月。

延伸閱讀：

【性交轉運】湖南女工發噩夢　男同事稱「驅鬼排毒」三度誘騙性交

多次強姦未成年女學生致1人懷孕流產　山東五旬校長獲刑12年

文章授權轉載自《香港01》

中醫醫師騙徒

延伸閱讀

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天...

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台...

長期遭性侵被丈夫漠視 公公求愛不成持刀殺害媳...

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

1500人 內蒙挑戰-40℃跑馬拉松

2019-12-26 04:40

古蜀文物玩新創 擄獲墨國人

2019-12-26 04:39

長三角10城 城軌APP互通

2019-12-26 04:38

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

陸男「殺妻騙保」在泰判無期 網友：死個壞人這麼難

2019-12-25 19:47

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

2019-12-25 16:38

被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

2019-12-25 16:19

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

2019-12-25 15:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

班克西作品登港 諷警塗鴉受矚目

2019-12-25 14:22

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

入座慈禧宮廷火車 上海餐廳感受歷史情懷

2019-12-24 19:47

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

喝不了半斤烈酒 碩士生別想進這個浙大教授的師門？

2019-12-24 16:54

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46

5兄妹爭1套房 父母骨灰盒被當垃圾扔了？

2019-12-24 16:45

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

星戰電影大陸沒人看…原因竟與文革有關

2019-12-24 11:00

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

2019-12-24 00:20

外觀宛如「中國扇」 上海大歌劇院動工

2019-12-24 00:20

京張高鐵 首創350時速自動運行

2019-12-24 00:19
看更多

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00

老闆請吃GODIVA巧克力卻遭換金莎 不知情同事反應超爆笑

2019-12-25 21:31

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

李小龍女兒告真功夫 索賠超8.6億

2019-12-26 09:06

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

蔣經國長孫新書諷今：首長下鄉就鑽進宮廟

2019-12-25 23:54

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了？

2019-12-25 15:11

反滲透法箭在弦上 陸委會再度與國台辦隔空交火

2019-12-25 18:58

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

陸委會千字文回嗆國台辦：顛倒黑白、做賊喊捉賊

2019-12-25 18:43

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

安倍：東海不穩 日中關係不會真正改善

2019-12-25 20:36

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

在陸購屋 兩岸居民享同等待遇

2019-12-26 04:48

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top