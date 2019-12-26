親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

怪怪的！柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全部缺席

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21香港01 彭琤琳

中國民法典婚姻家庭編草案規定了「離婚冷靜期」。（香港01資料圖片）
中國民法典婚姻家庭編草案規定了「離婚冷靜期」。（香港01資料圖片）
分享

中國大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議週二（24日）分組審議民法典草案，其中設立「離婚冷靜期」是關注焦點之一，引起網友熱議。

據悉，中國民法典婚姻家庭編草案第1077條規定了「離婚冷靜期」：自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。前款規定期間屆滿後30日內的，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。

全國人大常委會委員李鉞鋒說，從立法的本意來看是避免婚姻當事人輕率離婚、衝動離婚，以維護家庭穩定。他指出，當前一些法院在離婚案件中也探索設立離婚冷靜期制度，在婚姻雙方當事人均同意的情況下，給予一定期限的冷靜期，冷靜期滿後法院根據雙方當事人態度決定是否進入離婚訴訟程序，產生了較好的社會效果。

不過在實踐中並不是所有的登記離婚都是衝動離婚，因此李鉞鋒認為應設立離婚冷靜期甄別機制，對於存在如重婚、家暴、遺棄、惡習等情形的，則沒有必要設置冷靜期。

「離婚冷靜期」在微博也引起廣泛討論，一度衝上熱搜榜第二位，大陸網友意見兩極，不少人認為，結婚離婚都是公民的自由和權利，設冷靜期實屬「管得太寬」：「本來就是忍不了才離婚的，你還要給別人拖泥帶水。」、「能結婚的都是獨立的成年人了，請給他們負責自己人生的權力。」、「離婚並不是大多數人可以輕率而做出的決定，權力機關不應超過當事雙方的意願。」、「按這邏輯，結婚也應該有冷靜期。」、「離婚不自由，會讓結婚率更加難看。」

也有人表示，「離婚冷靜期」是個好提議，「在一起不容易，不能讓衝動佔據內心。」「新婚的可以冷靜下，結了好幾年的就不需要了。」

延伸閱讀：

貴州人妻丟失身份證後「被結婚」　民政局：無法撤銷紀錄建議起訴

【宋仲基宋慧喬離婚】童話背後的韓國高離婚率問題　政府都出招救

文章授權轉載自《香港01》

婚姻離婚全國人大

延伸閱讀

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨...

怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多...

不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

1500人 內蒙挑戰-40℃跑馬拉松

2019-12-26 04:40

古蜀文物玩新創 擄獲墨國人

2019-12-26 04:39

長三角10城 城軌APP互通

2019-12-26 04:38

自此進入 換乘時代 廈門地鐵2號線開通

2019-12-26 04:37

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top