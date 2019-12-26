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1500人 內蒙挑戰-40℃跑馬拉松

2019-12-26 04:40聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019中國冷極馬拉松25日在素有「中國冷極」之稱的內蒙古自治區呼倫貝爾根河市鳴...
2019中國冷極馬拉松25日在素有「中國冷極」之稱的內蒙古自治區呼倫貝爾根河市鳴槍開跑，超過1,500名選手在-40℃的極端低溫下奔跑，挑戰個人的體力與耐力。 新華社
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2019中國冷極馬拉松25日在素有「中國冷極」之稱的內蒙古自治區呼倫貝爾根河市鳴槍開跑，超過1,500名選手在-40℃的極端低溫下奔跑，挑戰個人的體力與耐力。

根河市位於呼倫貝爾市北部，是中國緯度最高的城市之一，其歷史最低氣溫達-58℃，被稱為「中國冷極」。

據中新社報導，本次比賽有來自中國11個省市區以及蒙古國的1,511名運動員和馬拉松愛好者參賽。比賽由男、女半程馬拉松（21.0975公里），男、女健康跑（5公里）兩種賽制組成。

報導稱，中國冷極馬拉松是根河市冬季旅遊超級IP品牌賽事，每年都會吸引國內外眾多專業馬拉松運動員及愛好者參與。

來自山東的參賽選手李剛嶺全副武裝，只露出眼睛、鼻子和嘴巴。「這裡冷到極緻，也美到極緻，我們今天用自己奔跑的熱情來與極冷碰撞，奔跑的沿途，我們可以感受當地的民俗文化和地域特色。」李剛嶺說，「希望每年都能來參加，讓自己成為一路風景的閱讀者和傳播者。」

根河市長王成石表示，本屆中國冷極馬拉松集中展示根河獨特的自然資源、敖魯古雅神秘的民俗風情和文化生態旅遊的獨特魅力，並為廣大中外冰雪運動愛好者提供展示自我、挑戰極限的平台。

馬拉松內蒙古低溫

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