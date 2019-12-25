親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

為何跟博恩PK做瑜珈膝蓋走路？ 韓國瑜曝原因

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48聯合報 記者羅印冲／即時報導

大陸醫病關係緊張，不時傳出醫護人員遭病人或家屬傷害事件，北京民航總醫院就傳出，一名女醫師24日清晨在急診室遭一名病患家屬持刀刺頸，最後因傷勢過重，於25日凌晨去世，引起大陸輿論廣泛關注。

據澎湃新聞報導，北京市公安局朝陽分局指出，案發在24日清晨六時許，一名男子持刀闖進民航總醫院，將當值急診室醫生楊文刺傷，楊文的傷勢嚴重，無法在急診室處理，更一度心跳停頓及呼吸停止。因情況轉趨危殆，轉往搶救室接受手術。民航總醫院25日證實，楊文經搶救無效去世。

據報導，持刀砍人的嫌犯是急診科留院觀察的95歲高齡病患的家屬，近日都在醫院照顧患者，他疑因對病患治療效果感到不滿，曾向有關部門投訴未果，憤而持刀行兇。女醫師疑被嫌犯割喉，當場倒地血流不止。

北京市公安局朝陽區警方接報到場後，拘捕一名55歲孫姓男子，並依法刑事拘留。案件正在調查中。

大陸醫療暴力事件頻傳，今年10月22日，甘肅省人民醫院一名42歲女醫生，在看門診時遭病患闖入連砍廿多刀後不治身亡。

六年前，病患連恩青揣著一把榔頭，闖入溫嶺市第一人民醫院，對準醫生王雲傑的頭部狠砸三下後，榔頭斷了後，他又掏出藏在衣袖裡的尖刀，往醫生背部刺了數刀。

「溫嶺殺醫案」只是當年在大陸發生的七萬起醫病糾紛案中的其中一起，但因性質惡劣和影響廣泛，成為大陸醫病關係的標誌性事件。

央視新聞曾披露，大陸曾有10天連續發生9起傷醫事件，港媒香港01指出，怵目驚心的數字，頻繁出現的傷醫事件，不僅讓人們震驚，更讓從業醫生感到寒心。報導質疑，「傷醫門」事件絕不是一兩天造成的，而是長時間的矛盾累積，到底誰該為此事「買單」呢？

醫病關係一直是大陸社會話題。圖為青海一家醫院護士為患者輸液。非當事人。（新華社）
醫病關係一直是大陸社會話題。圖為青海一家醫院護士為患者輸液。非當事人。（新華社）
分享

北京公安醫師

延伸閱讀

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

路透：大陸11月進口美豆激增 繼續對美國釋善...

蔡總統：把反滲透法說成挑釁、戒嚴 「北京會很...

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

警方在朗豪坊對出發射胡椒球彈 制服多人

2019-12-25 21:02

陸男「殺妻騙保」在泰判無期 網友：死個壞人這麼難

2019-12-25 19:47

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

2019-12-25 16:38

被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

2019-12-25 16:19

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

2019-12-25 15:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

班克西作品登港 諷警塗鴉受矚目

2019-12-25 14:22

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

入座慈禧宮廷火車 上海餐廳感受歷史情懷

2019-12-24 19:47

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

喝不了半斤烈酒 碩士生別想進這個浙大教授的師門？

2019-12-24 16:54

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46

5兄妹爭1套房 父母骨灰盒被當垃圾扔了？

2019-12-24 16:45

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

星戰電影大陸沒人看…原因竟與文革有關

2019-12-24 11:00

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

2019-12-24 00:20

外觀宛如「中國扇」 上海大歌劇院動工

2019-12-24 00:20

京張高鐵 首創350時速自動運行

2019-12-24 00:19

深圳5G站 破1.5萬個

2019-12-24 00:14

東瞧西瞧 美化家居

2019-12-24 00:14

黑龍江省撫遠市 華夏東極 巡線護軌

2019-12-24 00:13

重慶直飛寮國 華夏航空開通

2019-12-24 00:12

反送中衝擊 白雲機場 運量超越香港

2019-12-24 00:12

湖南爆竹廠爆炸13死 地方隱瞞災情僅上報7死

2019-12-23 22:35
看更多

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

中日韓簽訂十年合作願景

2019-12-25 00:02

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

環時社評諷美：用台灣問題「切香腸」 早晚切到手

2019-12-25 09:07

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

中日韓峰會 同喊明年簽RCEP

2019-12-25 00:40

平安夜不平靜 香港又見催淚彈

2019-12-25 00:37

估18萬人要返台…選舉加班機僅10班

2019-12-25 00:36

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

兩岸春節加班機 1月11日起飛

2019-12-25 00:02

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲

2019-12-25 09:07

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

人民幣中間價今升值52基點 人行淨回籠逾2千億

2019-12-25 10:33

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00

這家A股公司春節放假19天 還要給員工加薪

2019-12-25 10:33

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55

外部被縱火 港鐵尖沙嘴站及旺角站暫時關閉　

2019-12-24 23:37

管浩鳴：陳同佳沒有改變赴台灣自首意欲

2019-12-25 09:31

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了？

2019-12-25 15:11

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

春節加班機太晚公布…台商抱怨

2019-12-25 00:02

陸大學再開大門 將進一步擴大招收台生的院校範圍

2019-12-25 10:54

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

陸委會千字文回嗆國台辦：顛倒黑白、做賊喊捉賊

2019-12-25 18:43

12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21

老闆請吃GODIVA巧克力卻遭換金莎 不知情同事反應超爆笑

2019-12-25 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top