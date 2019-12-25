病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

大陸醫病關係緊張，不時傳出醫護人員遭病人或家屬傷害事件，北京民航總醫院就傳出，一名女醫師24日清晨在急診室遭一名病患家屬持刀刺頸，最後因傷勢過重，於25日凌晨去世，引起大陸輿論廣泛關注。

據澎湃新聞報導，北京市公安局朝陽分局指出，案發在24日清晨六時許，一名男子持刀闖進民航總醫院，將當值急診室醫生楊文刺傷，楊文的傷勢嚴重，無法在急診室處理，更一度心跳停頓及呼吸停止。因情況轉趨危殆，轉往搶救室接受手術。民航總醫院25日證實，楊文經搶救無效去世。

據報導，持刀砍人的嫌犯是急診科留院觀察的95歲高齡病患的家屬，近日都在醫院照顧患者，他疑因對病患治療效果感到不滿，曾向有關部門投訴未果，憤而持刀行兇。女醫師疑被嫌犯割喉，當場倒地血流不止。

北京市公安局朝陽區警方接報到場後，拘捕一名55歲孫姓男子，並依法刑事拘留。案件正在調查中。

大陸醫療暴力事件頻傳，今年10月22日，甘肅省人民醫院一名42歲女醫生，在看門診時遭病患闖入連砍廿多刀後不治身亡。

六年前，病患連恩青揣著一把榔頭，闖入溫嶺市第一人民醫院，對準醫生王雲傑的頭部狠砸三下後，榔頭斷了後，他又掏出藏在衣袖裡的尖刀，往醫生背部刺了數刀。

「溫嶺殺醫案」只是當年在大陸發生的七萬起醫病糾紛案中的其中一起，但因性質惡劣和影響廣泛，成為大陸醫病關係的標誌性事件。