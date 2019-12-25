警方在朗豪坊對出發射胡椒球彈 制服多人

香港防暴警察晚間7時半，在朗豪坊對面的砵蘭街，發射多枚胡椒球彈驅散示威的人群，並制服多人，隨後噴胡椒噴霧，有多名媒體記者被射中，其中幾位記者由義務急救員協助當場清洗眼睛。

據香港電台報導，防暴警察由傍晚開始，在旺角朗豪坊對出的一段砵蘭街，多次舉起藍旗和黑旗警告，人群並未散去，防暴警在晚上7時半左右採取行動，數十名防暴警察由亞皆老街和砵蘭街交界，向朗豪坊方向推進，在朗豪坊對面一間化妝品店外，至少制服2名男子，2人雙手被反手綁上索帶。

警方驅離行動期間，防暴警察多次驅趕圍觀人群，又要求在場人士快回家，不要在路上逗留，一批民眾退到朗豪坊正門，與警員繼續互相叫罵。

報導稱，另有一批穿警察背心、蒙面便衣警員進入尖沙嘴商場海港城截查民眾，警員指一名戴黑色口罩的男子蓄意撞向他，要求對方去除口罩及接受搜身，男子解釋自己是不小心，同行女子也強調他們只是路過，但男子其後被捕，雙手被鎖上手銬。

另外，下午6時半，約30名戴口罩示威人士，在銅鑼灣崇光百貨內逐層遊走，不時高舉代表「五大訴求」的手勢，並高呼「元旦日維園見」、「組織工會全民三罷」等口號。他們又舉起手機燈，合唱《願榮光歸香港》。崇光百貨繼續營業，戴口罩人士離開後，百貨公司的人繼續購物。