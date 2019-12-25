陸男「殺妻騙保」在泰判無期 網友：死個壞人這麼難

泰國警方與張凡（化名）模擬案發時情況。圖／泰國警方提供 分享 facebook

曾轟動一時的「殺妻騙保案」，泰國法院24日做出判決。歷經421天的等待，最終泰國普吉府法院宣判，被告張軼凡獲無期徒刑。死者父親張仁儉在現場舉著女兒的照片，在庭上痛斥張軼凡。至於是否上訴，張仁儉表示「回家再考慮」。

綜合媒體報導，此案審判受到中國網友關注，判決也讓眾人群情激憤，怒喊「死一個壞人怎麼這麼難？」、「如果兇手被引渡回中國，估計就不是無期了」，也有人直呼「但願他的泰國獄友們給力點」。

據 解，天津人張軼凡與張英（化名）夫婦，丈夫是銀行的客戶經理，妻子在地方財政局工作，兩人育有一個女兒，原本是令人稱羨的家庭。案發前半年，張軼凡失業並沒有告訴家人。這段期間，他不但大額打賞網紅主播，金額高達40萬元人民幣（約175百萬元台幣），還以自己和妻子的名義，在11家不同的保險公司購買大額保單，總保險價值近3000萬元人民幣（約1.3億元台幣），被保人顯示均為「張英」。

2018年10月，張軼凡帶著張英和女兒到泰國普吉島旅遊，兩天後傳出張英「溺水」去世。泰國警方懷疑，水性不錯的張英怎麼會在深度只有1.4米的室內游泳池「溺水」？而且肋骨骨折，手部、胸部、脖子均有傷口。警方研判，張軼凡涉嫌重大將他逮捕，張軼凡也在審訊中坦承殺妻。

泰國普吉府檢察院，依據泰國刑法第289（4、5）條，以蓄意謀殺、殘忍傷害他人致死罪提起公訴。由於本案案情嚴重，原告方證人多達16人，先後開庭三輪共計九次庭審，歷經五個多月的審判。而且張軼凡一度翻供，否認中國警方所提供的所有資料，導致審判拖延。並且由於認罪，依法減免三分之一刑期。

被害人家屬在審判過程中更歷經痛苦，遭逢喪女之痛的張仁儉與妻子湯玉娥始終未能釋懷。湯玉娥表示，閉上眼睛，仍然會看到女兒的樣子，包括一些瑣碎的日常，「像電影一樣，畫面很清晰」。

判決前，張仁儉說：「我希望給女兒（張英） 一個交代，這是一個做父親的責任。」他表示，已做好「最壞打算」，如果張軼凡沒有判死刑，幾年後放出來，他們仍會在國內繼續打官司。他還打算，未來在國內追究保險公司不經審查、隨意投保的相關法律責任。