為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

80後的母親（圖左）2個月增肥9公斤。圖／中新網 分享 facebook

80後的朱燕娜是浙江杭州人，這兩個月，她拚命增肥18斤（9公斤），不怕外型受影響，只因為增胖的她心裡有個願望，為捐獻造血幹細胞，救治一位遠在他鄉的陌生少年。

中新網報導，三個月前，朱燕娜接到吳興區紅十字會的電話，5年前她在捐血時留下的造血幹細胞和一名16歲患有血液疾病的少年初步匹配成功。想到年紀相仿的兒子，朱燕娜帶著激動和心疼，前去二次配對。配對成功後，朱燕娜一口答應捐獻並說服了家人。

而此時，少年急需移植的消息傳來，需要加速。為達到標準，朱燕娜努力增肥，高分辨和體檢同時進行，短短兩個月胖了18斤。

報導指出，小小的採集室裡，開朗的朱燕娜一直安慰大夥、嘴上說著沒事，她兩旁站滿了「熟悉」的陌生人。一邊是來自金華準備捐獻的謝章偉；另一側是浙江省造幹捐獻志願者張劍。

捐獻當天，經歷4個小時，205毫升造血幹細胞混懸液成功採集，朱燕娜成為中華骨髓庫第9273例，浙江省537例，湖州市第13例，吳興區第3例造血幹細胞志願捐獻者。由於採集量不夠，朱燕娜第二天又返杭採集了100毫升。

事後，受捐少年寫信給朱燕娜：「父母給了我第一次生命，是您給了我二次生命，所以我就是您生命的延續」，這樣的回信讓朱燕娜更加確定自己的決定是正確的。