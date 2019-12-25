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「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43世界日報 中國新聞組╱北京25日電

“高顏值美女”成老賴 財產被查封時只有一輛車 肇瑩如
“高顏值美女”成老賴 財產被查封時只有一輛車 肇瑩如
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貴州一「高顏值美女」石佳日前被福建省順昌縣人民法院列為失信被執行人，因長相靚麗、執行標的額高達人民幣41萬元，引發網友熱議。據了解，石佳財產被查封時，只剩一輛小汽車。

封面新聞報導，與該女子同樣被列為「老賴」的，還有一名叫杜彬的男子，兩人住所地完全相同，且目前都處於全部未履行狀態。

順昌縣人民法院負責執行兩人所涉案件的承辦法官葉松青法官表示，石佳與杜彬之所以會被法院列為失信被執行人，原因是涉及一起民間借貸案，案子另一方當事人胡某向法院申請強制執行，但法院判決後，杜彬與石佳具有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務。

據報導，此事曝光後，網友們的關注點放在石佳的身分，以及與杜彬的關係上。葉法官透露，法院查封兩人財產時，只剩一輛小汽車，但是否有其他具體財產，目前判決書中並未載明。

對於網友們所稱，兩人住址相同是否為夫妻關係？葉法官表示，法院判決書中並未透露二人關係，而從法院將二人列為失信被執行人之後，還沒有收到相關信息反饋，包括來自群眾的高消費舉報等等，都還沒有收到。

報導說，目前順昌縣人民法院已經發出「限消令」，將石佳、杜彬列為限制高消費人員。

北京福建夫妻人民幣

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