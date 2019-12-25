被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

去年被「跨省抓捕」的廣東譚秦東醫師（圖左）被關押三個多月後釋放。圖／澎湃新聞 分享 facebook

去年初爆發「跨省抓醫師」事件及種種問題、普遍被認為「嚴重缺乏社會責任感」的鴻茅藥業及其副總裁，竟被頒予「2018年度履行社會責任明星企業」和「2018年度履行社會責任年度人物獎」榮譽稱號。新京報發表評論稱，這不止讓很多人三觀凌亂，更跟「社會責任」和「明星企業」的概念直接抵牾。

新華網報導，由中國中藥協會主辦的「2019中國中藥創新發展論壇暨《中國中藥企業社會責任報告》發布會」日前在北京舉行。鴻茅藥業、鴻茅藥業副總裁分別榮獲「履行社會責任明星企業」和「履行社會責任年度人物獎」榮譽稱號。

鴻茅藥業副總裁鮑東奇表示，去年以來，鴻茅藥業發起實施了健康扶貧築愛行動、教育扶貧圓夢行動、環衛工人關愛行動、藥酒文化節、家庭關愛微孝行動等一系列公益項目，在全國各地都取得了良好的社會效益。

官媒： 步子有點大、讓人三觀凌亂

新京報發表評論，稱鴻茅藥業成「履行社會責任明星」步子有點大。評論指出，自2018年「跨省抓醫師」事件後，鴻茅藥酒及生產企業的種種問題就不斷被媒體曝光，「嚴重缺乏社會責任感」也成了很多人對涉事酒企的直接觀感。

評論指出，「社會責任明星企業」是種褒揚性稱號，獲獎者理應名至實歸。如果一方面是公眾口碑「不理想」，另一方面卻榮膺「履行社會責任明星」，這樣的分裂就不僅是寒磣當事企業，而且也會喪失公信力。「持續上千次違法，難道不是企業『社會責任感』不佳的直接證明？」

評論說，需要說明的是，儘管鴻茅藥酒有這樣那樣的問題，也不該將一個企業、一個產品「一棍子打死」。輿論監督，是希望企業能夠反思整改。這次會上，鴻茅藥業副總裁鮑東奇介紹了其社會責任理念及未來發展戰略，並分享了2018年鴻茅藥業在標準化建設、質量與創新、精準扶貧、社會公益方面的實踐。鴻茅藥業參與扶貧與社會公益，這是好事，但因此就華麗轉身為「履行社會責任明星」，此前多年製造虛假廣告、被罰數千次的污點儼然一筆勾銷，未免顯得有些「躍進」。

譚秦東：我不接受採訪，現在只關注科普公益了

另據瀟湘晨報報導，面對外界質疑，中國中藥協會表示，「過去是過去，我們評得的是當下和公司的將來，不要盯著人家的過去不放，我們就鼓勵這種過去不誠信但現在誠信的（公司）。」

而去年「跨省抓醫師」事件中被抓捕並關押三個月的主角、廣東醫師譚秦東表示，「我不接受採訪，只關注科普公益了。」

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