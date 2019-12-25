親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

評／掩蓋事實？ 蔡政府亮麗數字下的台灣「薪情」

被舉報「毒酒」、跨省抓醫師醜聞 鴻茅竟獲企業獎

2019-12-25 16:19世界日報 中國新聞組／北京25日電

去年被「跨省抓捕」的廣東譚秦東醫師（圖左）被關押三個多月後釋放。圖／澎湃新聞
去年被「跨省抓捕」的廣東譚秦東醫師（圖左）被關押三個多月後釋放。圖／澎湃新聞
分享

去年初爆發「跨省抓醫師」事件及種種問題、普遍被認為「嚴重缺乏社會責任感」的鴻茅藥業及其副總裁，竟被頒予「2018年度履行社會責任明星企業」和「2018年度履行社會責任年度人物獎」榮譽稱號。新京報發表評論稱，這不止讓很多人三觀凌亂，更跟「社會責任」和「明星企業」的概念直接抵牾。

新華網報導，由中國中藥協會主辦的「2019中國中藥創新發展論壇暨《中國中藥企業社會責任報告》發布會」日前在北京舉行。鴻茅藥業、鴻茅藥業副總裁分別榮獲「履行社會責任明星企業」和「履行社會責任年度人物獎」榮譽稱號。

鴻茅藥業副總裁鮑東奇表示，去年以來，鴻茅藥業發起實施了健康扶貧築愛行動、教育扶貧圓夢行動、環衛工人關愛行動、藥酒文化節、家庭關愛微孝行動等一系列公益項目，在全國各地都取得了良好的社會效益。

官媒： 步子有點大、讓人三觀凌亂

新京報發表評論，稱鴻茅藥業成「履行社會責任明星」步子有點大。評論指出，自2018年「跨省抓醫師」事件後，鴻茅藥酒及生產企業的種種問題就不斷被媒體曝光，「嚴重缺乏社會責任感」也成了很多人對涉事酒企的直接觀感。

評論指出，「社會責任明星企業」是種褒揚性稱號，獲獎者理應名至實歸。如果一方面是公眾口碑「不理想」，另一方面卻榮膺「履行社會責任明星」，這樣的分裂就不僅是寒磣當事企業，而且也會喪失公信力。「持續上千次違法，難道不是企業『社會責任感』不佳的直接證明？」

評論說，需要說明的是，儘管鴻茅藥酒有這樣那樣的問題，也不該將一個企業、一個產品「一棍子打死」。輿論監督，是希望企業能夠反思整改。這次會上，鴻茅藥業副總裁鮑東奇介紹了其社會責任理念及未來發展戰略，並分享了2018年鴻茅藥業在標準化建設、質量與創新、精準扶貧、社會公益方面的實踐。鴻茅藥業參與扶貧與社會公益，這是好事，但因此就華麗轉身為「履行社會責任明星」，此前多年製造虛假廣告、被罰數千次的污點儼然一筆勾銷，未免顯得有些「躍進」。

譚秦東：我不接受採訪，現在只關注科普公益了

另據瀟湘晨報報導，面對外界質疑，中國中藥協會表示，「過去是過去，我們評得的是當下和公司的將來，不要盯著人家的過去不放，我們就鼓勵這種過去不誠信但現在誠信的（公司）。」

而去年「跨省抓醫師」事件中被抓捕並關押三個月的主角、廣東醫師譚秦東表示，「我不接受採訪，只關注科普公益了。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中藥醫師北京

延伸閱讀

美到讓人想親！最美偶像Irene中藥唇彩太誘...

西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省...

中藥行二代兄妹接班 文創包裝開創中藥行新風貌

陸減貧人口 今年估逾千萬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

為陌生少年捐造血幹細胞 她增肥9公斤

2019-12-25 16:38

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

2019-12-25 15:43

班克西作品登港 諷警塗鴉受矚目

2019-12-25 14:22

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

入座慈禧宮廷火車 上海餐廳感受歷史情懷

2019-12-24 19:47

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

喝不了半斤烈酒 碩士生別想進這個浙大教授的師門？

2019-12-24 16:54

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46

5兄妹爭1套房 父母骨灰盒被當垃圾扔了？

2019-12-24 16:45

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

北京醫院濺血 救人女醫生遭持刀殺死

2019-12-24 13:35

南京七旬老人網上遇真愛 結果對方才19歲 還是……

2019-12-24 12:48

首富獨子王思聰官司和解 解除限制消費令

2019-12-24 12:14

星戰電影大陸沒人看…原因竟與文革有關

2019-12-24 11:00

不滿拒答應婚事 男子酒後棍棒打頭弒母潛逃深山

2019-12-24 09:24

大陸最大跨徑 舟岱大橋主塔封頂

2019-12-24 00:20

外觀宛如「中國扇」 上海大歌劇院動工

2019-12-24 00:20

京張高鐵 首創350時速自動運行

2019-12-24 00:19

深圳5G站 破1.5萬個

2019-12-24 00:14

東瞧西瞧 美化家居

2019-12-24 00:14

黑龍江省撫遠市 華夏東極 巡線護軌

2019-12-24 00:13

重慶直飛寮國 華夏航空開通

2019-12-24 00:12

反送中衝擊 白雲機場 運量超越香港

2019-12-24 00:12

湖南爆竹廠爆炸13死 地方隱瞞災情僅上報7死

2019-12-23 22:35

春秋航空第100架飛機 23日正式入列

2019-12-23 18:45

官方才要求排查…長沙又爆地鐵施工地陷 月內第3宗

2019-12-23 17:28

全長16.34公里 中國打造世界最長公鐵跨海橋

2019-12-23 17:27

一次看完草原、森林、湖泊 呼倫貝爾號主攻高端旅遊市場

2019-12-23 17:27
看更多

熱門文章

中日韓簽訂十年合作願景

2019-12-25 00:02

反送中／港警舉藍旗截查青年 男子被追捕時墜樓

2019-12-24 22:16

環時社評諷美：用台灣問題「切香腸」 早晚切到手

2019-12-25 09:07

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

陸港玩家對槓！ 遊戲竟成反送中新戰場

2019-12-24 19:14

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

贏過星巴克 瑞幸咖啡登上大陸咖啡一哥

2019-12-24 17:14

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

中日韓峰會 同喊明年簽RCEP

2019-12-25 00:40

平安夜不平靜 香港又見催淚彈

2019-12-25 00:37

王毅談陸外交 稱面對外部勢力大陸寸步不讓

2019-12-24 18:27

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

人行又放水！央行票據互換操作258億

2019-12-24 17:14

估18萬人要返台…選舉加班機僅10班

2019-12-25 00:36

反送中2020首戰 香港民陣發起元旦遊行

2019-12-24 17:16

平安夜香港多個商場「和你Sing」 警察噴胡椒噴霧

2019-12-24 20:21

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

兩岸春節加班機 1月11日起飛

2019-12-25 00:02

紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲

2019-12-25 09:07

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

反送中／尖沙嘴半島酒店外多人聚集 防暴警發射催淚彈

2019-12-24 22:18

香港：平安夜不安寧 抗議無處不在

2019-12-24 20:10

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

這家A股公司春節放假19天 還要給員工加薪

2019-12-25 10:33

老是嗆妻「同歸於盡」…夫安全帶纏脖示範 反被勒死

2019-12-24 16:42

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

年關近！大陸穩就業出招 規範企業裁員

2019-12-24 17:47

平安夜上街抗議 港警在尖沙咀多處戒備及巡邏

2019-12-24 20:45

人民幣中間價今升值52基點 人行淨回籠逾2千億

2019-12-25 10:33

外部被縱火 港鐵尖沙嘴站及旺角站暫時關閉　

2019-12-24 23:37

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

管浩鳴：陳同佳沒有改變赴台灣自首意欲

2019-12-25 09:31

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

陸大學再開大門 將進一步擴大招收台生的院校範圍

2019-12-25 10:54

春節加班機太晚公布…台商抱怨

2019-12-25 00:02

兒想娶懷孕女友 母拒付彩禮被兒持棒打死

2019-12-24 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top