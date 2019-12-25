陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

大陸國家宗教事務局在賀信中表示，希望天主教、基督教界的朋友們繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。新華社資料照片 分享 facebook 今（25）日是耶誕節，大陸國家宗教事務局昨發出賀信，祝天主教和基督教信眾節日快樂。不過有媒體報導稱，部分大陸地方當局嚴厲禁止平安夜聚會，連小學生在校的節慶活動也被全面禁止。

綜合陸港媒體報導，國家宗教事務局在賀信中表示，希望天主教、基督教界的朋友們繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持獨立自主自辦原則，堅持宗教中國化方向，積極踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚中華優秀傳統文化，促進宗教關系和諧，不斷加強自身建設，提高自我管理能力，為決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

信中還祝願天主教、基督教界的信眾節日快樂。

不過也有報導稱，廣東、山東、雲南、四川、貴州等遭到當局禁止平安夜聚會，部分連小學生在校的節慶活動也被全面禁止。其中湖南省衡陽市於本月18日發出公告，要求黨員幹部帶頭弘揚中華傳統文化，讓不過洋節成為自覺行動，帶頭實施中國傳統節日振興工程。

此外，貴州省黔西縣也有教育單位要求當地學校禁止過耶誕節、平安夜等洋節。

四川一位牧師表示，不僅該地，大陸多個地方都受到平安夜禁令，有廣東牧師更表示，連商店內的耶誕商品也遭全面下架。