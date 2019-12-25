心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

機長不忍看到地勤在冷風中站了將近兩個小時，申請把飛機往前滑行一點，讓地勤人員能儘早回到室內休息。圖擷自 澎湃新聞 分享 facebook

日前北京降下了大雪，不過大興機場卻傳出一則暖心消息，三名地勤人員在雪夜與冷風中站了將近兩個小時，機長發現後向塔台回報，申請把飛機往前滑行一點，讓地勤人員能儘早回到室內休息，機長的暖心舉動讓網友們紛紛大讚「寒冷的夜晚因你而溫暖」。

根據「澎湃新聞」報導，近日一則無線電對話曝光，北京大興機場一名機長向塔台提到「往前滑點行嗎，讓地勤先走，這天氣太冷了」，一開始塔台並沒有答應，但機長又進一步表示，希望稍為能夠人性點，不然這天氣實在是太冷了。最後塔台才允許了機長的要求。

根據報導，按照正常流程在地勤人員送機作業中，機上的機組人員如果沒有給滑行手勢，地勤是不能離開的。而這名機長事後在採訪中提到，當時大興機場的停機坪特別冷，他先前下機檢查時渾身就被凍得受不了，而之後又看見他們三個地勤人員排成一排，在寒夜中吹著風，所以他就想把飛機往前滑點，讓地勤先回去暖和暖和。

這段對話曝光後溫暖了寒夜中的許多人，他的暖心舉動也引起許多網友熱烈回覆表示，「好暖的機長，辛苦了」、「溫暖都體現在細節上」、「多一點相互理解挺好的」、「為機長點讚」，也有人在留言中提到，任何工作都不容易，如果每個人都能在自己的工作崗位上盡職盡責、多為他人考慮，工作自然也就做得更細緻。