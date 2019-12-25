沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

司機被懷疑酒駕，出事原因竟是他路程中吃了的一個包子。圖擷自 新京報网 分享 facebook

大家都知道不要酒後駕駛，但原來食個包都隨時「被酒駕」？湖北省巴東縣一名男子日前被交警攔下，沒喝酒的他充滿自信接受酒精測試，未料快測裝置顯示他不合格，陷入酒駕嫌疑。幸好最後誤會解開，原來司機測出的酒精，來自他之前吃的「白糖包子」，因包子經長時間發酵而產生酒精，險中招的司機也驚歎「長知識了」。

事發於上周四（19日）下午，巴東縣民警在收費站對駕駛者進行酒精測試，一名小型客車司機被攔下，並在酒精檢測快測中被指有酒駕嫌疑，裝置亮起紅燈。奇怪的是，司機堅稱自己沒有飲酒，而民警也未在他身上聞到酒味。

經初步查問，司機想起自己剛駛上高速公路時曾吃了一個白糖麵包，民警隨後將酒精快測裝置對準麵包，竟然也出現紅燈。最後民警使用精確度更高的呼氣式酒精測試儀器，司機測試結果為0mg/100ml。警員判定白糖包內有酒精含量，導致司機「被動酒駕」，予以放行。

民警事後解釋，司機吃的是湖北當地一種白糖麵包，由於使用了發酵時間更長的老麵麵團，而當中的糖分會被微生物發酵，從而產生酒精，人吃後容易被測出酒駕，故需用呼氣式酒精測試儀才能分辨。民警也提醒，蛋黃派、啤酒鴨、部分含酒精麵包等都是容易造成「被動酒駕」的常見食物。

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文章授權轉載自《香港01》

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