親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「太狠了吧！」移工騎車撞倒79歲婦 竟狠心將她往橋下丟

手機殼裝心酸的？8成螢幕摔破 都做了這件事

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21香港01 記者朱利安／報導

司機被懷疑酒駕，出事原因竟是他路程中吃了的一個包子。圖擷自新京報网
司機被懷疑酒駕，出事原因竟是他路程中吃了的一個包子。圖擷自新京報网
分享

大家都知道不要酒後駕駛，但原來食個包都隨時「被酒駕」？湖北省巴東縣一名男子日前被交警攔下，沒喝酒的他充滿自信接受酒精測試，未料快測裝置顯示他不合格，陷入酒駕嫌疑。幸好最後誤會解開，原來司機測出的酒精，來自他之前吃的「白糖包子」，因包子經長時間發酵而產生酒精，險中招的司機也驚歎「長知識了」。

事發於上周四（19日）下午，巴東縣民警在收費站對駕駛者進行酒精測試，一名小型客車司機被攔下，並在酒精檢測快測中被指有酒駕嫌疑，裝置亮起紅燈。奇怪的是，司機堅稱自己沒有飲酒，而民警也未在他身上聞到酒味。

經初步查問，司機想起自己剛駛上高速公路時曾吃了一個白糖麵包，民警隨後將酒精快測裝置對準麵包，竟然也出現紅燈。最後民警使用精確度更高的呼氣式酒精測試儀器，司機測試結果為0mg/100ml。警員判定白糖包內有酒精含量，導致司機「被動酒駕」，予以放行。

民警事後解釋，司機吃的是湖北當地一種白糖麵包，由於使用了發酵時間更長的老麵麵團，而當中的糖分會被微生物發酵，從而產生酒精，人吃後容易被測出酒駕，故需用呼氣式酒精測試儀才能分辨。民警也提醒，蛋黃派、啤酒鴨、部分含酒精麵包等都是容易造成「被動酒駕」的常見食物。

延伸閱讀：

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

網傳飛機師3年前酒後駕駛飛機　華夏航空：事件不屬實已報警

文章授權轉載自《香港01》

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

延伸閱讀

5歲男童想當拳王！狂做伏地挺身2個月練出腹肌

沒年終爆離職潮最後神轉折 網：老闆套路不是一...

百位情婦同住一社區 陸高官落馬後奢靡生活曝光

她懷孕4個月子宮裡沒胎兒 檢查後才知住在腹腔...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

熱門文章

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

2019-12-24 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top