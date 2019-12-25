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哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會
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2019-12-25 00:33
聯合報 新華社
以「冰雪共融 歡樂同行」為主題的第32屆哈爾濱太陽島國際雪雕藝術博覽會正式開園迎客。遊客在太陽島雪博會園區拍照。
新華社
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