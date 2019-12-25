親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

哈爾濱太陽島 雪雕藝術博覽會

2019-12-25 00:33聯合報 新華社

以「冰雪共融 歡樂同行」為主題的第32屆哈爾濱太陽島國際雪雕藝術博覽會正式開園迎客。遊客在太陽島雪博會園區拍照。

新華社
新華社
分享

延伸閱讀

酷玩樂團聯手台灣國寶畫師顏振發 為台做公益

重磅廣播／北京限時消滅大型犬？中國「限狗令」...

布魯氏菌病疫情擴大 哈爾濱13學生染病

哈爾濱採冰節開幕 「頭冰」出水

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

入座慈禧宮廷火車 上海餐廳感受歷史情懷

2019-12-24 19:47

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

二連浩特 中歐班列首度破1500列

2019-12-25 00:34

海南今年 已開通百條國際航線

2019-12-25 00:29

遊菲律賓 四川包機直飛薄荷島

2019-12-25 00:29

沿黃河九省博物館 組聯盟互助

2019-12-25 00:29

中國女排再現中巴大戰！鞏俐演教練 網友：神還原

2019-12-24 17:45

熱門文章

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

2019-12-24 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top