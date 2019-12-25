青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

青海省海西州德令哈、格爾木、花土溝三機場通航短途運輸雙向環飛航線旅客吞吐量突破1萬人次慶典儀式日前在德令哈機場舉行。

中新社報導，高高原機場因高海拔、複雜自然環境導致飛行難度大，對執行相關航線的機型選擇有十分嚴格標準，較少的適航機型也成為限制高高原機場發展的主要瓶頸之一。

中國民航業內將海拔1524米以上的機場定義為高原機場，將海拔2438米以上的機場定義為高高原機場。

青海機場有限公司副總經理李德軍介紹，通用航空短途運輸是一種使用中小型航空器在一定範圍內從事短途客貨運輸業務的航空運輸模式，適合在高等級鐵路、公路難以覆蓋的區域、人口規模在10萬左右的聚集地區應用，有利於支線、幹線航空運輸有效銜接。該航線於今年7月10日成功開通，實現了中國高高原機場和西北地區通航短途運輸零的突破，成為青海省支線航空發展的有益補充。

他說，該航線在通航僅五月餘，就累計運送旅客已突破萬人大關，取得了新的成就。同時，該航線價格參考地面交通成本，並根據市場情況，不斷優化折扣比例，使格爾木至德令哈單程僅需60元（人民幣，下同），花土溝—格爾木單程180元，德令哈—花土溝單程240元，真正惠及民眾。